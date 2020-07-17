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Равков: Силовые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в Беларуси

17.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовой блок готов предотвратить возможные массовые беспорядки в Беларуси, заявил госсекретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Андрей Равков во время посещения Александром Лукашенко 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля. Его заявление показали в эфире телеканала «Беларусь-1».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Равков напомнил, что в 2018 году была принята новая Военная доктрина, которая разрабатывалась с учетом международной обстановки. Он привет в пример события «арабской весны», Сирию и Украину.

— Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади, — отметил Равков.

— Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит — мы проиграли бой. А все это начнется (если вдруг начнется), это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более, в этом завязаны внешние силы — это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом, — добавил он.

 
 
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- Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу)....
 
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