Ермошина: Тихановский опасен для государства и общества

Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина заявила «Еврорадио» , что не будет забирать из СК заявление на Сергея Тихановского. Такое предложение, напомним, озвучил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда будет идти суд.

Напомним, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского. 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина рассказала , что подала в Следственный комитет заявление, в котором попросила рассмотреть «не укладываются ли действия Тихановского [на пикетах по сбору подписей] в ст. 191 Уголовного кодекса».

16 июня стало известно , что на Сергея Тихановского, который к тому моменту уже был задержан по ч.1 ст. 342, заведено еще одно уголовное дело — по ст. 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

Сам блогер уже несколько раз попадал в карцер, последний раз за то, что не побрился . Адвокат Тихановского также рассказал , что в СИЗО распространяют слухи о якобы «низком социальном статусе» его подзащитного.