ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ермошина: Тихановский опасен для государства и общества

17.07.2020 12:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидия Ермошина заявила «Еврорадио», что не будет забирать из СК заявление на Сергея Тихановского. Такое предложение, напомним, озвучил кандидат в президенты Андрей Дмитриев.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда будет идти суд.

Напомним, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского. 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что подала в Следственный комитет заявление, в котором попросила рассмотреть «не укладываются ли действия Тихановского [на пикетах по сбору подписей] в ст. 191 Уголовного кодекса».

16 июня стало известно, что на Сергея Тихановского, который к тому моменту уже был задержан по ч.1 ст. 342, заведено еще одно уголовное дело — по ст. 191 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата).

Сам блогер уже несколько раз попадал в карцер, последний раз за то, что не побрился. Адвокат Тихановского также рассказал, что в СИЗО распространяют слухи о якобы «низком социальном статусе» его подзащитного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидия Ермошина заявила «Еврорадио», что не будет забирать из СК заявление на Сергея Тихановского.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвокат Бабарико: Откуда у суда имелись сведения о том, что Бабарико не подписал жалобу и не обжаловал?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика