ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксклюзивное интервью главы коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича смотрите в "Главном эфире"

17.07.2020 21:44 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О новых подходах в решении спорных вопросов в рамках "пятерки" с позиции Евразийской экономической комиссии, маркировке товаров и проектах взаимной кооперации внутри ЕАЭС, а также о цифровых технологиях - создании единой базы трудовых ресурсов и стратегии союза на 5 лет вперед. Какие вопросы масштабного документа пока остаются открытыми, и когда очередные согласования правительственного уровня в Москве? Об этом и не только - в эксклюзивном интервью глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в "Главном эфире" в это воскресенье.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О новых подходах в решении спорных вопросов в рамках "пятерки" с позиции Евразийской экономической комиссии, маркировке товаров и проектах взаимной кооперации...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что станет мотором евразийской интеграции после пандемического застоя? Межправсовет ЕАЭС в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика