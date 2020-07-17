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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксклюзивное интервью главы коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича смотрите в "Главном эфире" О новых подходах в решении спорных вопросов в рамках "пятерки" с позиции Евразийской экономической комиссии, маркировке товаров и проектах взаимной кооперации...

О новых подходах в решении спорных вопросов в рамках "пятерки" с позиции Евразийской экономической комиссии, маркировке товаров и проектах взаимной кооперации внутри ЕАЭС, а также о цифровых технологиях - создании единой базы трудовых ресурсов и стратегии союза на 5 лет вперед. Какие вопросы масштабного документа пока остаются открытыми, и когда очередные согласования правительственного уровня в Москве? Об этом и не только - в эксклюзивном интервью глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович вв это воскресенье.