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Беларусь-Казахстан: достичь товарооборота в $1 млрд





Один из главных вопросов - энергетический





Межправсовет ЕАЭС в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что станет мотором евразийской интеграции после пандемического застоя? Межправсовет ЕАЭС в Минске К вопросам, которые обсуждали, в частности, премьеры на первой очной встрече после пандемии. Кстати, борьба с COVID-19 тоже в списке тем. Страны готовы делиться опытом...

К вопросам, которые обсуждали, в частности, премьеры на первой очной встрече после пандемии. Кстати, борьба с COVID-19 тоже в списке тем. Страны готовы делиться опытом и мерами противодействия инфекциям. Но куда важнее последствия и в первую очередь экономические.Сейчас уже все понимают, только вместе можно выйти из вынужденной паузы и при этом остаться в плюсе. К сожалению, на пути интеграции препятствий хватает. Как раз о них сегодня говорили главы правительств в узком составе целых 4 часа. К чему в итоге пришли, знает. Он на протяжении дня работал в "Президент-Отеле".Участниками сегодняшнего заседания стали не только премьеры, это еще большие делегации и группы журналистов. Надо сказать, что личные встречи и личное общение были действительно долгожданными. А значит обратному переходу из онлайн в офлайн быть. И именно такой формат эффективен. Он позволяет лично, что называется, глаза в глаза обсудить все насущные волнующие вопросы.Такие масштабные события, как известно, еще и повод для диалогов тет-а-тет в кулуарах. А для глав правительств - хорошая возможность поговорить о двустороннем сотрудничестве. Еще до начала заседания наш премьер Роман Головченко встретился со своим коллегой из Казахстана. Тема все та же - товарооборот до миллиарда долларов. Точка роста - нефть. И это выгодно для двух стран: для нас - диверсификация поставок, для коллег - наращивание экспорта, а значит выравнивание сальдо, которое на нашей стороне. Такой деловой подход задал тон всему межправсовету. Начался он традиционно - по протоколу.Еще накануне глава белорусского правительства заявил, что обсуждать будут только практические вопросы. Т.е. в приоритете экономика. Промышленность, торговля и конкуренция. И пусть пандемия внесла свои коррективы в активность, повестка от этого точно не пострадала. Да и один из главных вопросов актуальности все не теряет.Нужно работать и над единой маркировкой товаров на союзном рынке. Беларусь в ЕАЭС председательствует и выступает за выгодное для всех решение вопроса. Отсутствие барьеров и равные условия - для нас приоритет с самого начала ЕАЭС. Об этом продолжили говорить и в расширенном составе. Союз - это прежде всего кооперация. Чтобы она была действительно полноценной, нужно уходить от дублирования производств. Касается это и сельского хозяйства. И здесь информационные технологии в помощь.В повестке было еще немало тем. Признаться, журналисты окончания переговоров заждались. Итоговому заявлению предшествовали 5 часов обстоятельного диалога.Стоит отметить, потенциал у ЕАЭС большой. Первое место по территории в мире, 180 миллионов человек населения и ВВП 2 триллиона долларов. Чтобы работать в полную силу, нужно решить все спорные вопросы и согласовать правовую базу. Сегодня на пути к этой цели был сделан еще один важный шаг.