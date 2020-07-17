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Что станет мотором евразийской интеграции после пандемического застоя? Межправсовет ЕАЭС в Минске

17.07.2020 21:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

К вопросам, которые обсуждали, в частности, премьеры на первой очной встрече  после пандемии. Кстати, борьба с COVID-19 тоже в списке тем. Страны готовы делиться опытом и мерами противодействия инфекциям. Но куда важнее последствия и в первую очередь экономические.


Сейчас уже все понимают, только вместе можно выйти из вынужденной паузы  и при этом остаться в плюсе. К сожалению, на пути интеграции препятствий хватает. Как раз о них сегодня говорили главы правительств в узком составе целых 4 часа. К чему в итоге пришли, знает Антон Малюта. Он на протяжении дня работал в "Президент-Отеле".

Участниками сегодняшнего заседания стали не только премьеры, это еще большие делегации и группы журналистов. Надо сказать, что личные встречи и личное общение были действительно долгожданными. А значит обратному переходу из онлайн в офлайн  быть. И именно такой формат эффективен. Он позволяет лично, что называется,  глаза в глаза обсудить все насущные волнующие вопросы.


Беларусь-Казахстан: достичь товарооборота в $1 млрд


Такие масштабные события, как известно,  еще и повод для диалогов тет-а-тет в кулуарах. А для глав правительств - хорошая возможность поговорить о двустороннем сотрудничестве. Еще до начала заседания наш премьер Роман Головченко встретился со своим коллегой из Казахстана. Тема все та же - товарооборот до миллиарда долларов. Точка роста - нефть. И это выгодно для двух стран: для нас - диверсификация поставок, для коллег - наращивание экспорта, а значит выравнивание сальдо, которое на нашей стороне. Такой деловой подход задал тон всему межправсовету. Начался он традиционно  - по протоколу.


Один из главных вопросов - энергетический


Еще накануне глава белорусского правительства заявил, что обсуждать будут только практические вопросы. Т.е. в приоритете экономика. Промышленность, торговля и конкуренция. И пусть пандемия внесла свои коррективы в активность, повестка от этого точно не пострадала. Да и один из главных вопросов актуальности все не теряет. 

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "В соответствии с установившейся практикой наша работа начнется с рассмотрения вопросов об устранении барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка союза. К сожалению, пока не удается в полной мере переломить силу сопротивления при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений".

Нужно работать и над единой маркировкой товаров на союзном рынке. Беларусь в ЕАЭС председательствует и выступает за выгодное для всех решение вопроса. Отсутствие барьеров и равные условия - для нас приоритет с самого начала ЕАЭС. Об этом продолжили говорить и в расширенном составе. Союз - это прежде всего кооперация. Чтобы она была действительно полноценной, нужно уходить от дублирования производств. Касается это и сельского хозяйства. И здесь информационные технологии  в помощь.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Подготовлено для принятия распоряжение о разработке карты развития агроиндустрии союза. Это информационный ресурс со сведениями о крупных инвестиционных и инновационных проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса ЕАЭС. Одновременно с этим мы даем старт работе по формированию карты индустриализации союза. Она будет включать в себя информацию о всех крупных реализуемых и планируемых   реализаций инвестиционных проектов, о кооперационных связях, о технологических направлениях, по которым следует активно работать по вопросам импортозамещения".


Межправсовет ЕАЭС в Минске


В повестке было еще немало тем. Признаться, журналисты окончания переговоров заждались. Итоговому заявлению предшествовали 5 часов обстоятельного диалога.

Что станет мотором евразийской интеграции после пандемического застоя? Межправсовет ЕАЭС в Минске


Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии: "На устах у всех идет очень много диалогов о барьерах, о препятствиях. Только в текущем году мы устранили из 15 этих барьеров 9. Есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно быстро. И мы имеем четкие поручения, которые изложены в соответствующих документах настоящего заседания, чтобы уже в октябре на очередном заседании межправсовета, которое будет проходить в Ереване, доложить об исполнении данных решений".

Стоит отметить, потенциал у ЕАЭС большой. Первое место по территории в мире, 180 миллионов человек населения и ВВП 2 триллиона долларов. Чтобы работать в полную силу, нужно решить все спорные вопросы и согласовать правовую базу. Сегодня на пути к этой цели был сделан еще один важный шаг.

 
Теги: Минск
 
 
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К вопросам, которые обсуждали, в частности, премьеры на первой очной встрече  после пандемии. Кстати, борьба с COVID-19 тоже в списке тем. Страны готовы делиться опытом...
 
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