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Александр Лукашенко: Проблем в Евразийском союзе немало, но на то и переговоры, чтобы давать толчок в преодолении сложностей
17.07.2020 21:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTК встречам во Дворце Независимости. Наш президент пообщался со всеми премьерами "пятерки" в двустороннем формате. Глава белорусского государства охарактеризовал обмен мениями как "очень серьезный" и выразил надежду, что это мероприятие станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС.
Детали переговоров - у Ольги Анищенко.
В нынешнем году, похоже, как никогда ощущается дефицит офлайн-переговоров в мировом масштабе. С весны таймаут на личные встречи то и дело нарушал движение вперед в решении многих вопросов. Прервали международный карантин у нас, в Минске, на старте лета (венгерский премьер Орбан тогда приехал лично, и Президент оценил этот смелый шаг). И вот наша столица снова возрождает формат живого общения между странами. Сегодня в Минске премьеры "евразийской пятерки" в полном составе. И это повод еще и для встреч на высшем уровне.
Межправсовет лишь однажды в этом году удалось провести за круглым столом. "Глаза в глаза" в конце января премьер-министры говорят о том, чего до сих пор так не хватает самой большой интеграции Евразии. Буквально на следующий день пост главы коллегии Евразийской экономической комиссии (а это главный орган объединения с наднациональным статусом) занимает представитель белорусских интересов Михаил Мясникович. Плюс ко всему - наша страна в союзе теперь председатель. Логика национального лобби, конечно, недопустима. Но все же, чем для нас не козырь? Одним словом, Беларусь определенно возлагает надежды на нынешний год – поторопить нужные союзу решения.
Общие рынки углеводородов - в интеграции сегодня, пожалуй, нет вопроса острее. Газ, нефть и нефтепродукты с повестки не сходили никогда. Справедливые цены — для Беларуси вопрос принципиальный. За его решением - конкурентоспособность нашей экономики. Неравные условия хозяйствования - головная боль и для Армении (при случае всегда акцентирует армянский премьер Никол Пашинян). Коллеги с нами единодушны: тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа должен быть единым! А цены на энергоресурсы обоснованны. И тут взгляды у Минска и Еревана схожи. Впрочем, у стран есть немало общего. А сегодня еще и возможность обсудить в двустороннем формате.
Движение к снятию барьеров для Армении очевидно, заметит премьер. И в разрезе национальной политики, и на общем евразийском пространстве. Темпы, конечно, не столь впечатляют, но ведь не все и сразу. Главное – общая заинтересованность. Она сомнений не оставляет.
Для российского премьера Мишустина в Минске премьера! Да и в целом это его первый заграничный маршрут с того момента, как Россия ввела ограничения из-за пандемии. Впрочем, белорусско-российская граница и сегодня на замке. Пока. Накануне премьер-министры Беларуси и России в Москве анонсируют скорое снятие запретов на передвижение. Но это уже сегодня не мешает двустороннему диалогу. Тем более, странам всегда есть что обсудить. Значимая роль России в интеграции бесспорна, скажет Президент. Она - локомотив процессов, особенно экономических, на всем постсоветском пространстве!
Президент в общении с российским премьером даже заострит: в союзной повестке, как и в любой другой, Минск и Москва должны быть равноправны. Лишь на этом базисе сегодня возможен любой союз.
Изъятия, ограничения и барьеры во взаимной торговле - об этом сегодня скажут не единожды. Порядка двух десятков торговых рубежей, еще больше, до полусотни, в энергетике. Скептики, однако, замечали: мол, не время для прорывной работы. Во время пандемии удержать бы то, что было. Да, евразийскую повестку она изменила. Думали о том, как реагировать на глобальные кризисы. А не отстаивать свои права на безбарьерный доступ на рынки. Но теперь торговые препоны вновь выходят на первый план. Впереди - непростая и, что важно, слаженная работа для подъема национальных экономик. Сегодня быстрее вернуться в строй - значит, завтра меньше потерять в доходах.
В числе принципиальных документов для евразийской интеграции - стратегия на пятилетку. В целом одобрена, но итоговых подписей под документом пока нет (прерогатива президентов). Проект амбициозный. Чего стоит лишь задача вывести Евразийский союз в "пятерку" ведущих экономик мира? Но опять же без устранения препятствий на общем рынке никак не обойтись. Рассчитывают утвердить не только единый для всех порядок ликвидации барьеров, но и, к примеру, развитие общего платежного пространства, использование национальных валют во взаимных расчетах. В общем, плана решительных действий и поворотного пункта на пути ускоренного развития экономик заждались.
В общем, тем для разговора в интеграционной плоскости сегодня было немало. И это повод для очных переговоров на высшем уровне. Александр Лукашенко уже предлагал встретиться осенью в белорусской столице, чтобы принять стратегию дальнейшей интеграции. Да и в Минске как-никак не собирались уже пять лет!
Одним словом, сегодня важен консенсус! И страны умеют работать в единстве даже вопреки разногласиям. Да и кризисы, очевидно, сближают позиции. Сегодня они схожи и в том, что к общим рынкам нужно идти поэтапно, не дожидаясь обозначенной в документах конца пятилетки.
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Александр Лукашенко: Проблем в Евразийском союзе немало, но на то и переговоры, чтобы давать толчок в преодолении сложностей
К встречам во Дворце Независимости. Наш президент пообщался со всеми премьерами "пятерки" в двустороннем формате. Глава белорусского государства охарактеризовал...
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