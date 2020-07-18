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О взаимодействии в рамках ЕАЭС интервью с главой коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем в "Главном эфире"

18.07.2020 22:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О развитии агробизнеса стран евразийской интеграции и повышении продовольственной безопасности внутри союза говорили на Межправсовете в Минске. Речь идет о совместном выпуске товаров, а не дублировании производств "пятерки". Чтобы эта продукция была востребована на внутреннем, а также на внешних рынках. Особое внимание - снятию и барьеров в торговле, развитию добросовестной конкуренции. При Евразийской экономической комиссии создан специальный комитет, который и займется разрешением спорных вопросов. Говорили также о маркировке товаров и совместном рынке трудовых ресурсов. Страны обсуждают возможность создания интегрированной информационной системы.

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК: "Речь идет о том, чтобы мы видели весь рынок труда. Во-вторых, мы видели, где у нас есть ниши, которые недостаточно заполнены, или профицит соответствующих профессий, поскольку мы открыты. И в этом плане, безусловно, и образовательные стандарты включаются, здесь и ориентировки для молодежи, и так далее. Потому что должны управлять в определенной степени корректно, исходя из рыночных принципов, в том числе - на рынке труда". 


О взаимодействии в рамках ЕАЭС и стратегии на 5 лет вперед. Какие вопросы масштабного документа пока остаются открытыми? Об этом и не только - в эксклюзивном интервью глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в "Главном эфире". Чем еще запомнилась уходящая неделя - подведем итоги завтра вечером на "Беларусь 1". 

 
Теги: Минск
 
 
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О развитии агробизнеса стран евразийской интеграции и повышении продовольственной безопасности внутри союза говорили на Межправсовете в Минске. Речь идет о...
 
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