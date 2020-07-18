«В автозак с кандидатом? Обсудим там будущее». Как в Минске проходит первый пикет кандидата Дмитриева

Источник материала: Tut.by

В минском парке Дружбы народов кандидат в президенты Андрей Дмитриев проводит свой первый агитационный пикет. Послушать кандидата пришло немного людей — около 60 человек под палящим солнцем на вытоптанной поляне, которую пикет делил с компаниями, играющими в крокет, спрашивали Дмитриева о люстрации, системе образования, фальсификациях и другом.





Андрей Дмитриев на пикет немного опоздал.

— Но если нас заберут в автозак, кто-то прокатится в автозаке с кандидатом, обсудим будущее, — пошутил Дмитриев.

Кандидат признался, что опоздал, потому что долго искал отведенное место для агитации в большом парке Дружбы народов. Среди деревьев найти большую вытоптанную поляну возле детской площадки, где о выборах напоминает только пустой пластиковый стенд с плакатом «9 августа выборы президента Республики Беларусь», непросто, если бываешь в этом парке нечасто.





— Власть, когда выбирала места для агитации, думала, как отдохнуть белорусам во время выборов. Спасибо, что не в лесах где-нибудь, типа — ребята, тут грибное место, приходите, соберете грибов заодно, ягод пособираете, — пошутил Дмитриев. — Тем не менее люди пришли, мы раскачиваемся заново. Мы посмотрели, как нас арестовывают за то, что мы стоим в ЦИК, в сувенирную лавку. Это делается специально, чтобы мы перестали собираться, чтобы мы опустили руки и сказали: наверное, мы снова проиграли, наверное, снова эти выборы не про нас, а про Лукашенко. Я только что шел и читал, что человек из команды Лукашенко Анна Канопацкая отказалась от дебатов . Я считаю, что сегодня все, кто делают шаги, чтобы выборы были незаметными, чтобы это было незаметным переназначением на должность, они все помогают тому, чтобы мы еще пять лет жили в состоянии постоянной катастрофы, чтобы мы постоянно ощущали это унижение на себе. Поэтому я надеюсь, что и на пикеты ко мне, и на пикеты к Светлане Тихановской с каждым разом вас будет приходить все больше и больше. Потому что это единственная возможность показать, что мы есть.





Дмитриев передал микрофон присутствующим и попросил их задавать вопросы. На вопрос Артема о том, что он думает об объединении со штабом Светланы Тихановской, к которому уже присоединились команды Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, кандидат ответил, что его ценности и совпадают с ценностями объединенного штаба.

— Мы со Светланой Тихановской идем одним фронтом, у нас абсолютное единство целей и задач, я готов к координации и совместным действиям — это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, то тут надо смотреть, как будет развиваться кампания. Умные люди уже увидели, что наскоком ничего не будет, от того, что мы все такие хорошие, перемен не будет, 9 числа не выборы, а борьба за выборы, — заявил Дмитриев.

Кандидат высказал и свое отношение к переаттестации сотрудников МВД. По мнению Дмитриева дело в целом в системе образования Беларуси — она требует реформ.

— А что делать с теми, кто сейчас фальсифицирует выборы? — спросили у Дмитриева.





— Я считаю, что все, кто сейчас творит абсолютное беззаконие, через независимое расследование должны за это ответить. Как минимум, они должны лишиться работы просто навсегда. Если человек фабрикует уголовное дело, ему не место в органах. Если говорить о большем чем-то, то я против люстрации. Я считаю, если мы превратим нашу страну в охоту на ведьм: то мы толпой за ними побежали, то они за нами — у нас нет шансов.

Поэтому по поводу членов участковых комиссий у меня мнение такое: все, кто откажутся фальсифицировать или признаются в фальсификациях сразу после выборов, мы им поаплодируем и будем считать, что они с нами. Все, кто этого не сделают, должны нести ответственность, но через независимое расследование и суд, никаких расправ. Если мы оставим вот этот процесс просто на усмотрение новой власти, мы получим нового Лукашенко, неважно, какая у него будет фамилия. Единственный шанс повзрослеть: когда люди, знающие, что против них было нарушение, пойдут в суд. Это будет акт гражданского участия. А так это будут разборки новой власти со старой властью, — считает Андрей Дмитриев.



