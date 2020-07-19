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«Власть испугалась, начались репрессии». Тихановская выступила на пикете в Дзержинске

19.07.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня выступила на агитационном пикете в свою поддержку в Дзержинске. Это ее первое подобное публичное выступление. Светлану поддерживали Вероника Цепкало и Мария Колесникова — представителей штабов-партнеров на выборах. Сегодня они намерены также выступить на пикете в Минске.


Фото сделано 17 июня на пресс-конференции в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выступление в Дзержинске Светлана начала с рассказа о том, почему ее супруг Сергей решил пойти в политику — в том числе из-за того, что не на своем опыте столкнулся с тем, как работают на местах чиновники. У Сергея возникли проблемы с оформлением документов на дом в Гомельской области. Еще одна причина — уровень жизни в регионах, о чем Тихановский рассказывал на своем канале на ютуб.

— Сергей стал надеждой на новую Беларусь, — сказала Светлана. — Но власть испугалась. Начались репрессии, запугивания. В итоге не допустили к регистрации (кандидатом в кандидаты в президенты. — Прим. ред.). Но так как у нас в семье один за всех и все за одного, я приняла решение зарегистрироваться кандидатом в претенденты.

Светлана Тихановская заявила, что «нужно объединить усилия всех белорусов, всех людей нашей страны». Она призвала белорусов прийти голосовать 9 августа и напомнила, что выступает за освобождение всех политзаключенных и проведение новых повторных выборов после 9 августа.

(Будет дополнено).

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня выступила на агитационном пикете в свою поддержку в Дзержинске. Это ее первое подобное публичное выступление....
 
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