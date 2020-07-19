Сколько людей пришло на пикет Тихановской в Минске

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает на агитационном пикете в свою поддержку в парке Дружбы народов в Минске. Ранее она сегодня встречалась с жителями Дзержинска. Ориентировочно на пикет пришло несколько тысяч человек. Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна", в парке находится около 3 тысяч человек.





При этом в районе проведения пикета в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

В Дзержинске Светлану поддерживали Вероника Цепкало и Мария Колесникова — представители штабов-партнеров на выборах.