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Сколько людей пришло на пикет Тихановской в Минске
19.07.2020 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает на агитационном пикете в свою поддержку в парке Дружбы народов в Минске. Ранее она сегодня
При этом в районе проведения пикета в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
В Дзержинске Светлану поддерживали Вероника Цепкало и Мария Колесникова — представители штабов-партнеров на выборах.
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает на агитационном пикете в свою поддержку в Минске. Ранее она сегодня встречалась с жителями Дзержинска....
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