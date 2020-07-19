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Сколько людей пришло на пикет Тихановской в Минске

19.07.2020 17:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает на агитационном пикете в свою поддержку в парке Дружбы народов в Минске. Ранее она сегодня встречалась с жителями Дзержинска. Ориентировочно на пикет пришло несколько тысяч человек. Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна", в парке находится около 3 тысяч человек. 


При этом в районе проведения пикета в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

В Дзержинске Светлану поддерживали Вероника Цепкало и Мария Колесникова — представители штабов-партнеров на выборах.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает на агитационном пикете в свою поддержку в Минске. Ранее она сегодня встречалась с жителями Дзержинска....
 
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