«Надзор провалился, не сработав на упреждение». Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка. Соответствующие кадровые решения он принял 20 июля, сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Принимая кадровые назначения, Лукашенко отметил высокие позиции Беларуси в рейтинге по борьбе с отмыванием денег.

«Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления — это не вседозволенность. На примере Белгазпромбанка видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления (Нацбанка) и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках… Эта ситуация должна стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные», — сказал президент.

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая. Интересно, что несмотря на критику президентом банковского надзора на второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина (курирующий это направление зампред, Дмитрий Лапко, также сохранил позиции). Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Лукашенко также подчеркнул, что «текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами».

«Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году», — сказал Лукашенко на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений.