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Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси
20.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования, сообщила советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник, пишет
«Исполнительный комитет СНГ получил приглашение Министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента республики, сейчас идет процесс формирования миссии», — сказала Гуцало.
«Мы направили письма во все государства — участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии», — добавила она.
Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. «Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ. — Прим. ред.)», — уточнила она.
Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.
«Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей», — добавила она.
Ранее представители ПА ОБСЕ
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Уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.
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