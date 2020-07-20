Источник материала: Tut.by

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования, сообщила советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник, пишет interfax.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Исполнительный комитет СНГ получил приглашение Министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента республики, сейчас идет процесс формирования миссии», — сказала Гуцало.

«Мы направили письма во все государства — участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии», — добавила она.

Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. «Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ. — Прим. ред.)», — уточнила она.

Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.

«Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей», — добавила она.

Ранее представители ПА ОБСЕ раскритиковали Беларусь за то, что она вовремя не отправила приглашение на выборы. Оно было направлено после регистрации кандидатов в президенты, в то время как БДИПЧ ОБСЕ считает важным долгосрочное наблюдение, охватывающее процесс формирования избирательных комиссий и регистрации кандидатов.