ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси

20.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, в настоящее время идет процесс ее формирования, сообщила советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало в понедельник, пишет interfax.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Исполнительный комитет СНГ получил приглашение Министерства иностранных дел Беларуси принять участие в наблюдении за выборами президента республики, сейчас идет процесс формирования миссии», — сказала Гуцало.

«Мы направили письма во все государства — участники СНГ (за исключением Украины, которая в 2015 году вышла из договора о миссии наблюдателей СНГ) с просьбой представить свои кандидатуры в состав миссии», — добавила она.

Как сообщила Гуцало, во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества планируется одобрить кандидатуру руководителя миссии. «Исполком предлагает в качестве главы миссии кандидатуру Сергея Лебедева (председатель Исполкома СНГ. — Прим. ред.)», — уточнила она.

Гуцало также сообщила, что уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.

«Далее по мере прихода писем от государств СНГ будет вестись аккредитация наблюдателей», — добавила она.

Ранее представители ПА ОБСЕ раскритиковали Беларусь за то, что она вовремя не отправила приглашение на выборы. Оно было направлено после регистрации кандидатов в президенты, в то время как БДИПЧ ОБСЕ считает важным долгосрочное наблюдение, охватывающее процесс формирования избирательных комиссий и регистрации кандидатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже на текущей неделе ожидается первая встреча руководства миссии с главой ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Финансовое утро с Беларусбанком"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика