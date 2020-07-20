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"Соленое золото - новые горизонты" - тема очередной серии проекта "Сделано"
20.07.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАбсолютный рекорд добычи и максимальный за всю историю объем отгруженной продукции. Белорусская калийная отрасль в первый летний месяц вышла на красивые показатели! 5 миллионов тонн руды поднято на поверхность. Это лучшее доказательство плодотворного труда многотысячного коллектива современного промышленного гиганта Европы. "Соленое золото - новые горизонты" - тема очередной серии
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Абсолютный рекорд добычи и максимальный за всю историю объем отгруженной продукции. Белорусская калийная отрасль в первый летний месяц вышла на красивые...
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