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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Соленое золото - новые горизонты" - тема очередной серии проекта "Сделано" Абсолютный рекорд добычи и максимальный за всю историю объем отгруженной продукции. Белорусская калийная отрасль в первый летний месяц вышла на красивые...

Абсолютный рекорд добычи и максимальный за всю историю объем отгруженной продукции. Белорусская калийная отрасль в первый летний месяц вышла на красивые показатели! 5 миллионов тонн руды поднято на поверхность. Это лучшее доказательство плодотворного труда многотысячного коллектива современного промышленного гиганта Европы. "Соленое золото - новые горизонты" - тема очередной серииВ эфире в прайм-тайм уже завтра. Не пропустите.