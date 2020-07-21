«Про сына от первого брака при продаже квартиры просто забыли». Новые истории о том, как внимательность риэлтера спасла чьи-то деньги



Учредитель и директор АН «Твой Маёнтак» Оксана Русак.

История первая. Про сына супруга от первого брака

- К нам в агентство обратилась женщина, которая продавала квартиру, построенную в браке. Ее супруг умер, и она решила расстаться с данной жилплощадью. Вместе с ней долю в квартире унаследовал и сын мужа от второго брака. О том, что браков у умершего хозяина квартиры было три, мы узнали только потом. При первом общении со специалистом о других родственниках продавцы умолчали, и мы стали искать покупателей, параллельно работая с документами.

По документам все было хорошо, однако тут, как говорится, у нашего риэлтера сработала чуйка. Не секрет, что хороший агент/риэлтер в процессе общения с хозяевами недвижимости становится чуть ли не членом семьи и знает ну почти все жизненные истории продавцов. Так произошло и в этот раз. И вот во время очередного общения с супругой умершего владельца квартиры специалист узнает, что она была третьей женой данного гражданина. Далее выясняется, что от той первой жены у него тоже есть сын, который, правда, в отличие от сына от второго брака, с отцом не общался. На вопрос риэлтера, почему об этом не сообщили ранее, ответили, что не видели в этом никакого смысла. Сроки вступления в наследство уже истекли, первый сын так и не объявился, поэтому о его существовании никто и не говорил.

Пока мы проводили свои «следственно-розыскные» мероприятия, на квартиру нашелся покупатель. Действуя в том числе и в его интересах, мы сделали все, чтобы обезопасить всех участников сделки от возможных проблем. Наш специалист разыскала этого мужчину (сына от первого брака) и узнала, что он находился в отъезде (работал за границей) и узнал о смерти отца тогда, когда шестимесячный срок для принятия наследства путем подачи заявления нотариусу уже истек. То есть теоретически он мог обратиться в суд, предъявить доказательства уважительности причин своего непринятия наследства в шестимесячный срок (отъезд, болезнь и т.д.) и оспорить уже выданные свидетельства о праве на наследство.

В результате при нашем участии все родственники сели за «стол переговоров» и договорились, не обращаясь в суд и не открывая новое дело о наследстве, решить все мирным путем. В договорном порядке они определили сумму, которая устроила старшего сына. Между собой они составили документ-расписку, в котором он отказался от всех претензий. В итоге квартира была успешно продана.

Комментарий адвоката:

- Комментируя данную ситуацию, могу отметить, что стороны вместе с риэлтером выбрали оптимальный вариант решения проблемы. Если люди смогли договориться и избежать возбуждения дела в суде – это всегда лучший вариант решения спорного вопроса. Судебные тяжбы связаны с уплатой госпошлины за рассмотрение дела в суде, оплатой юридической помощи, возможно, оплатой необходимых экспертиз, да и к тому же – с большими временными затратами: несколько заседаний, реализация права на обжалование, ожидание вступления решения в законную силу и т.д. Естественно, никакой покупатель не будет месяцами ждать, пока родственники в суде будут делить эту квартиру. Поэтому риэлтер сделал свою работу абсолютно правильно: он выяснил круг лиц, которые могут претендовать на какую-либо долю в наследстве, и смог убедить людей договориться. Отмечу, что, по сути, первый сын собственника нигде не фигурировал (он никогда не был зарегистрирован в квартире, пропустил срок принятия наследства), и если бы риэлтер не оказался таким дотошным, то вполне вероятно, что эта ситуация с еще одним наследником на квартиру всплыла бы позже, когда сделка уже была совершена.