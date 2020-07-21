«Теперь понятно». Как государства ускоряют рост экономики?

Источник материала: Tut.by

Практически каждое решение государственных институтов имеет не только одномоментный конкретный результат, но долгосрочные последствия. Правительства стран ведут определенную экономическую политику: стараются просчитывать, предугадывать, как то или иное действие отразится на экономике, выбирая и предпринимая те, которые будут способствовать развитию общества и экономики. Вместе с экономистом и академическим директором BEROC Катериной Борнуковой разбираемся, что из себя представляет экономическая политика.

Что из себя представляет экономическая политика? На макроуровне экономическая политика включает в себя фискальную политику, то есть сбор налогов и их перераспределение через бюджеты, и монетарную политику, включающую установку процентных ставок и поддержание национальной валюты. Они обеспечивают макроэкономическую стабильность: сбалансированность бюджета и отсутствие инфляции с девальвацией. Они могут сдерживать экономический рост, но не способны его стимулировать. В более широком понимании экономическая политика охватывает деятельность всех органов государственной власти, так или иначе вмешивающихся и влияющих на экономику, в том числе направленных на изменение тенденций экономической системы, чтобы привести ее к решению поставленных задач. Меры экономической политики обычно направлены на исправление проблем, сбоев рынка. В целом экономическая политика нацелена на обеспечение устойчивого роста. От того, как государство управляет экономикой, зависит, будет ли она расти быстрей или медленней, окажется ли рост устойчивым, сильно ли будет зависеть от внешних факторов.

В чем заключается экономическая политика, способствующая росту? Для экономического роста важны институты — устанавливаемые государством правила игры для экономических агентов — фирм и потребителей. Базовое условие, без которого не может развиваться рыночная экономика, — это обеспечение прав собственности и выполнения контрактов. «Источник любого роста — это инвестиции. Никто не будет инвестировать, если не будет уверен, что плоды инвестиций не будут принадлежать ему», — объясняет Катерина Борнукова. Есть крайне важные для роста инвестиции, которые рынок и общество часто обходят стороной. Тогда они ложатся на плечи государства. Это инвестиции в человеческий капитал, в образование и медицину. Также вложения в инфраструктуру, в определенные сектора, имеющие хороший потенциал, но нуждающиеся в дополнительной поддержке для низкого старта. Исключительно важна роль государства в инновациях, активное участие в инвестициях в науку и разработки. Это касается и фундаментальной науки, и ее переноса из академического мира в реальный сектор.

Получается, без политического вмешательства в экономику не будет роста? На рынке могут возникать перекосы или обстоятельства, ведущие к неэффективности. Тогда государство через свои механизмы вмешивается в рыночные дела, чтобы их исправить. Например, невозможно себе представить существование рынка труда, который не регулируется государством. Страна заинтересована в том, чтобы каждый член общества, который хочет трудиться, мог найти место работы, поэтому государства разрабатывают и вводят механизм социальной защиты безработных. «Гораздо эффективней и полезней для экономики, если у человека, потерявшего работу, будет несколько месяцев на поиск нового хорошего места для работы, где он будет более продуктивен. Но когда у него нет пособия по безработице, он будет вынужден хвататься за первую попавшуюся работу, что может вести к неэффективности», — отмечает экономист. Однако по отношению к вмешательству государства для успешной экономической политики логично придерживаться презумпции виновности госполитики. То есть, решая вмешаться в рыночные отношения, принимая соответствующие правовые акты, госорганы должны оценить потенциальные риски и найти основания, почему государство должно вмешиваться в экономику. Например, стране невыгодно, когда государство занимается теми вещами, с которыми справляется рынок. В первую очередь это обусловлено ограниченностью государственных ресурсов, отчего становится принципиальным максимальная эффективность их распределения. В случае Беларуси государство, занимаясь управлением коммерческими предприятиями, упускает те вещи, в которых оно было бы незаменимо, как, например, научно-техническое инновационное развитие.

Цели экономической политики прописываются в программах социально-экономического развития? Планы и прогнозы социально-экономического развития дают достаточно хороший ориентир для развития. Но не только в них заключена суть экономической политики. Более того, один разговор, когда что-то прописано в прогнозе или программе, и совсем другой, когда оценивается способность выполнить поставленные планы. Если государство ставит коммерческим предприятиям цели по объему выпуска или экспорта, по занятости, то это не сделает их эффективными и не пойдет на пользу экономике, так как суть не в том, чтобы быть большой компанией, а в том, чтобы приносить прибыль, объясняет экономист. Фокус на валовых показателях нередко создает дополнительные проблемы для отраслей и, как следствие, экономики страны. Бывает, что в программах прописаны актуальные цели и задачи, но они не реализуются. В Беларуси из одной программы в другую переходят цели по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но нередко по завершению срока действия прогнозного документа они не выполняются.

Что будет, если органы власти вообще не станут вмешиваться в экономику? Полностью абстрагироваться от происходящего в экономике государство не может. В этом случае не будет функционировать и рынок, потому что институты собственности и выполнения контрактов должны обеспечиваться, и государство выступает гарантом их выполнения. Даже механизмы, которые возникают рыночно и стихийно, в итоге подпадают под влияние экономической политики. Ничего не случится, если государство не будет владеть никакими коммерческими предприятиями, так как создавать и развивать их хорошо умеют игроки рынка. Но оно не может отказаться выполнять функции по инвестициям в инновации, инфраструктуру, человеческий капитал, не устранять возникшую неэффективность рынков.

В 2000-х годах экономика быстро росла. Почему сейчас так не получается? Беларусь удачно воспользовалась выгодными условиями, в которых она оказалась — разумно выстроила торговую политику, заключила выгодные торговые соглашения с Россией, получив почти неограниченный доступ к российскому рынку. В 2000-х это во многом обеспечивало экономический рост, поясняет Катерина Борнукова. В то время государство достаточно эффективно занималось перераспределением ресурсов внутри страны, в том числе используя для этого госпредприятия. Реализуемая на тот момент политика дала большому количеству людей дополнительные экономические возможности, благодаря чему сократился уровень бедности и неравенства. Благодаря проводимой в том десятилетии политике удалось стимулировать инвестиции в госпредприятия. За счет благоприятных условий наращивался капитал, причем во многом за счет собственных средств, что генерировало рост. Правда, позже оказалось, что далеко не все инвестиции были эффективными, а момент для изменения предпринимаемых мер и решений был упущен и достижения экономической политики периода начала нулевых не дали устойчивого позитивного эффекта. «Позже произошло накопление дисбалансов. Государство продолжало накачивать экономику дешевыми деньгами, что все время приводило к инфляции и девальвации. В итоге это привело к тому, что экономика не имеет потенциала для роста и долгое время в стране не было макроэкономической стабильности», — рассказывает экономист.

Какие сейчас есть источники для роста? Ответ на этот вопрос упрется в актуальность реформ. Первоочередной вопрос, без решения которого вряд ли получится добиться больших успехов, — это разделение функций государства как собственника и регулятора. Хорошо было бы реформировать управление неэффективной частью госпредприятий, чтобы они перешли из группы потребителей ресурсов в производителей. Вторая важная вещь — это инновационное развитие. Ноу-хау появляются не только в отдельных компаниях, в развитых странах при университетах и в государственных научных и инновационных центрах постоянно генерируются идеи, которые потом двигают прогресс. Но, как подчеркивает эксперт BEROC, инновации — это всегда риск и большие затраты. Весь современный мир научного прогресса связан с венчурами, стартапами, технологическими экспериментами, у которых большая доля провальных проектов, но выстреливающие проекты потом их перекрывают и становятся источником прибыли. Но пока в силу сложившихся обстоятельств система не позволяет чиновникам брать на себя экономические риски, никакого развития госпредприятий или научно-технологического прогресса, который задает государство, в Беларуси не будет.

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