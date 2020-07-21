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Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

21.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этой весной компания к сносу приступила, а за лето расчистила большую часть участка - линию домов вдоль Щорса и самого проспекта.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Сейчас сносят параллельную проспекту ул. 2-ю Землемерную. И если на 1-й Землемерной дорогих домов не было, то тут стоят несколько очень достойных усадеб.

Одну уже отселили, все, что можно было содрать - содрали.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Не выселенным остается 35-й дом. Утопающий в зелени, современный, дом-мечта. Его хозяин судится с застройщиком по поводу компенсации, но вещи потихоньку собирает.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

На заднем дворике - пруд с карпами. Его спускают, а золотых карпов раздают по друзьям.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Расставаться с построенным на совесть домом, с красивыми взрослыми деревьями, лужайкой, прудом тяжело. А расставаться приходится с боем. Например, однажды хозяин приехал домой и обнаружил, что его забор, отделяющий участок от соседнего дома, попросту снесли.

- Собирались сносить и со стороны проспекта - пригрозил вызвать милицию, только тогда отстали. Вместо снесенного пришлось арендовать и поставить временный...

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Надо заметить, что площадка сноса имеет ограждение только со стороны Щорса. Не так давно горела отселенная хата - бомжи, мародеры тут "пасутся" постоянно.

Обычно застройщики разрешают хозяевам забрать из дома все, что те посчитают нужным. Такой негласный бонус. Но тут людям забирать что-либо запретили.

- Рабочие, видел, складывают аккуратно даже старый шифер, снимают окна и двери, выковыривают тротуарную плитку. Вывозят, может, продают, не знаю.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Семье принадлежит и еще один дом, в Землемерном переулке. Один из самых красивых в городе.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

Дом тоже обречен. Но, похоже, к сносу планируют приступить позже - эта площадка должна пойти под какую-то из последних очередей строительства нового жилого комплекса. А за домом видны строительные краны - там растет ЖК "Матвеевский".

В ближайшей очереди сноса - старые дома ближе к проспекту Жукова. Они уже отселены.

Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске

По условиям аукциона, на 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) застройщик возведет многоэтажные дома и объекты общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) —  многофункциональный комплекс. Проект нового ЖК пока общественности не показали.

 
Теги: Минск
 
 
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Участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, в апреле 2019-го на аукционе купила компания...
 
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