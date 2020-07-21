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Последний из могикан. Как сносят частный сектор возле метро "Грушевка" в Минске
21.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Расставаться с построенным на совесть домом, с красивыми взрослыми деревьями, лужайкой, прудом тяжело. А расставаться приходится с боем. Например, однажды хозяин приехал домой и обнаружил, что его забор, отделяющий участок от соседнего дома, попросту снесли.
- Собирались сносить и со стороны проспекта - пригрозил вызвать милицию, только тогда отстали. Вместо снесенного пришлось арендовать и поставить временный...
Надо заметить, что площадка сноса имеет ограждение только со стороны Щорса. Не так давно горела отселенная хата - бомжи, мародеры тут "пасутся" постоянно.
Обычно застройщики разрешают хозяевам забрать из дома все, что те посчитают нужным. Такой негласный бонус. Но тут людям забирать что-либо запретили.
- Рабочие, видел, складывают аккуратно даже старый шифер, снимают окна и двери, выковыривают тротуарную плитку. Вывозят, может, продают, не знаю.
Дом тоже обречен. Но, похоже, к сносу планируют приступить позже - эта площадка должна пойти под какую-то из последних очередей строительства нового жилого комплекса. А за домом видны строительные краны - там растет ЖК "Матвеевский".
В ближайшей очереди сноса - старые дома ближе к проспекту Жукова. Они уже отселены.
По условиям аукциона, на 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) застройщик возведет многоэтажные дома и объекты общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) — многофункциональный комплекс. Проект нового ЖК пока общественности не показали.
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