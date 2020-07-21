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Массовая жатва зерновых со дня на день начнется в Беларуси
21.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУже собрано 344 тысячи тонн хлеба нового урожая. На половине площадей убран и озимый рапс. В Минской области его намолот составляет более 100 тысяч тонн. Средняя урожайность масличной культуры - 21 центнер с гектара. 30 - в хозяйстве "Рапс".
Андрей Илькевич, замдиректора по сельскохозяйственному производству ОАО "Рапс": "Мы видим готовый к уборке рапс. Для того чтобы определить, нужно выйти в первую очередь в поле, можно обмолотить некоторое количество стручков. Завести влагомер - проверить влажность. И опять же, когда растение перестает быть зеленым, это знак к тому, что идет усыхание естественное и пора убирать. Мы видим по цвету, по окраске семян, что семена не зеленые, а черные - еще один из признаков того, что семена созрели и готовы к уборке".
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Уже собрано 344 тысячи тонн хлеба нового урожая. На половине площадей убран и озимый рапс. В Минской области его намолот составляет более 100 тысяч тонн. Средняя...
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