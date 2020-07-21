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Черечень на госТВ: Принимать решения в случае эпидемии должны медики, а не Администрация президента

21.07.2020 18:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты и председатель партии «Грамада» Сергей Черечень выступил на телеканале «Беларусь 1», где заявил, что принимать решения о действиях государства в случае эпидемии должны специалисты-медики, а не Администрация президента.


Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

— Этим летом все мы увидели, что белорусский народ больше не хочет и не может жить по-старому, люди чувствуют несправедливость сложившейся системы, безразличие чиновников и отсутствие перспектив. В поисках работы белорусы вынуждены уезжать от своих семей на заработки в Россию или Польшу, а вместо поддержки от государства получают «налог на тунеядство». Мы хотим перемен, но мы не хотим тяжелых потрясений, кровавого противостояния и революций, мы выступаем за эволюцию власти и у нас есть программа, как эта эволюция должна происходить, — заявил Черечень и озвучил основные тезисы своей программы.

Кандидат в президенты считает, что на «здоровье не экономят», поэтому приоритетом для бюджета должно стать качественное и по-настоящему бесплатное медицинское обслуживание.

— Стыдно, когда власть строит для себя отдельные медицинские центры, пуская туда обычных людей только за большие деньги. Не должно быть никаких закрытых лечебниц для начальства, хорошие поликлиники и больницы должны быть доступны для всех. Главными в вопросах безопасности здоровья должны быть врачи, а не чиновники, принимать решения о действиях государства в случае эпидемии должны специалисты-медики, а не Администрация президента, — заявил Черечень.

Кандидат считает, что необходимо вернуть ограничение в два президентских срока для одного лица, а вопросы изменения в Конституцию, касающиеся госсимволов, отмены смертной казни, государственного языка необходимо вынести на референдум. Но Черечень отметил, что главное не изменения положений Конституции, а их реальное исполнение в виде действий власти. Он привел пример: в Конституции и сегодня зафиксирована свобода собраний.

— Но мы видим, как она реализуется на практике: задержания людей, которые просто гуляют по проспекту или стоят в очереди в магазин. А для предвыборной агитации нам выделили места на задворках Минска. С такой практической реализацией не помогут никакие правильные слова, записанные в Конституции. Чтобы реализовать все планы, мне нужна ваша поддержка. Только вместе мы можем сделать Беларусь динамично развивающейся страной, в которой хочется жить, — сказал Черечень.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в президенты считает, что на «здоровье не экономят», поэтому приоритетом для бюджета должно стать качественное и по-настоящему бесплатное медицинское...
 
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