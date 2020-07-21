Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство обсудило прогноз развития на год и пятилетку Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год сегодня озвучили в правительстве. Там рассматривали документы социально-экономического развития на год и на пять лет....

Рост ВВП на 3,5 % - такой прогноз на будущий год сегодня озвучили в правительстве. Там рассматривали документы социально-экономического развития на год и на пять лет. Ситуация в экономике в основном стабилизировалась, потому пора переходить к вопросам стратегического развития, заявил премьер Роман Головченко. Более половины в копилку экономического роста заработать планируют за счет внешних продаж: тут нужна свежая экспортная стратегия с товарами высокого спроса за пределами страны.Развитие регионов связывают с новыми инвестициями и производствами, а это рабочие места, а также с решением проблем неэффективных госпроизводств. С повестки дня не снимается и уход от перекрестного субсидирования - в силу объективных экономических причин пока этот вопрос не решен. Что касается бюджета 21-го года, то приоритеты остаются прежними – выполнение долговых обязательств и финансирование всех социальных программ. Все прогнозные документы с цифрами и мерами по их достижению должны быть готовы к ноябрю.