Беларусь оценила потери бюджета в 2021 году от налогового маневра в РФ на уровне 350 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Потери бюджета Беларуси от реализации налогового маневра в нефтяной сфере России в 2021 году составят порядка 350 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе заседания президиума Совмина при рассмотрении проекта бюджета на 2021 год.



Фото: government.ru

Как сообщает пресс-служба правительства, главное требование при формировании бюджета на следующий год — это «сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов».

— Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе BYN2,4, среднегодовая цена на нефть — около 40 долларов за баррель, — рассказал Роман Головченко.

По его словам, данный подход сопряжен с дополнительными рисками, для их нивелирования потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики.

— Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн рублей, — отметил премьер-министр.

В бюджете Беларуси на 2020 год были заложены потери от налогового маневра в размере 400 млн долларов при ожидавшейся средней цене нефти на уровне 70 долларов за баррель.

Россия в рамках налогового маневра должна к 2024 году обнулить экспортные пошлины на нефть, но повысить налог на добычу полезных ископаемых. То есть к тому моменту стоимость российской нефти для Беларуси должна была сравняться с мировой.

По оценке белорусских властей, издержки от реализации налогового маневра в 2019—2024 годах могут составить около 10 млрд долларов.

1 июля посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил , что Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским НПЗ в связи с налоговым маневром в РФ.

— Дальше мы просто не можем выдержать, мы должны решать проблему налогового маневра. И когда мы разрабатываем дорожные карты, сегодня мы ставим вопрос о том, что в той мере, в которой компенсируется российским НПЗ налоговый маневр, он может компенсироваться и белорусским НПЗ. По-другому просто не может быть, — сказал он.

Москва отвергает такой подход и настаивает, что вопрос компенсации возможно рассматривать при «углублении интеграции» в рамках Союзного государства.