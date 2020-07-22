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Легко ли начать строительный бизнес в Беларуси? Подробный комментарий юриста по всем нюансам
22.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Легко ли начать строительный бизнес в Беларуси и какие допуски обязательно нужно получить компании, чтобы начать осуществлять строительную деятельность, нам рассказали адвокат адвокатского бюро “РЕВЕРА” Анна Анискевич и помощник адвоката Сергей Сущеня.
Какие системы и допуски необходимы для начала работы
Строительной компании необходимо внедрить обязательные системы и поэтапно получить достаточно большое количество строительных допусков, чтобы подтвердить свое соответствие требованиям законодательства. Какие системы и допуски должны быть:
Теперь о каждом пункте подробнее.
1. Система управления охраной труда
Внедренная система охраны труда необходима для осуществления любых видов строительно-монтажных работ (далее по тексту - СМР, прим. ред.). Система позволяет организациям обеспечивать идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определять меры управления профессиональными рисками и анализировать их результативность, разрабатывать и реализовывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
Без подтверждения наличия системы управления охраной труда нельзя получить сертификаты соответствия и аттестаты соответствия.
2. Свидетельство о технической компетентности системы производственного контроля
Свидетельство необходимо для осуществления на объектах 1-4 класса сложности любых видов СМР, если их входной, операционный, приемочный контроль возможно осуществить в соответствии с действующими ТНПА.
Свидетельство о технической компетентности подтверждает наличие внедренной и действующей в организации системы производственного контроля. Фактически это означает, что организация способна проводить контроль качества и гарантировать безопасность строительных работ в соответствии с требованиями ТНПА.
Свидетельство необходимо для получения сертификатов и аттестатов соответствия.
Если СМР не подлежат сертификации и аттестации соответствия, то свидетельство само по себе дает право выполнять соответствующие работы (например, отделочные, земляные работы и др.).
3. Свидетельство об оценке сварочного производства
Свидетельство об оценке сварочного производства является обязательным документом для строительных компаний, претендующих на получение сертификатов соответствия на изготавливаемую продукцию (например, закладные изделия, металлоконструкции) или выполняемые СМР (например, возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж стальных конструкций), если при их производстве выполняются сварные соединения с нормированной прочностью.
До получения свидетельства об оценке сварочного производства компания должна в обязательном порядке получить свидетельство о технической компетентности с областью применения, распространенной на соответствующие виды работ.
4. Сертификаты соответствия работ
Сертификат соответствия работ подтверждает соответствие производимых СМР существенным требованиям безопасности Технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (далее по тексту - ТР 2009/013/BY, прим. ред.). Сертификаты необходимы для легального производства 15 видов СМР, включенных в приложение к ТР 2009/013/BY, на объектах 1-4 класса сложности.
Сертификаты должна иметь та компания, которая выполняет работу самостоятельно без привлечения субподрядчиков.
Сертификаты оформляются на основании свидетельства о технической компетентности. То есть до получения сертификатов соответствия организация должна в обязательном порядке получить свидетельство о технической компетентности с областью применения, распространенной на соответствующие сертифицируемые работы. Также до получения сертификатов должна быть внедрена система управления охраной труда, а в случае необходимости выполнения сварных соединений с нормированной прочностью должно быть получено свидетельство об оценке сварочного производства.
Если сертифицируемые работы подлежат аттестации соответствия, то без наличия сертификатов получить аттестат соответствия нельзя. Если же сертифицированные СМР не подлежат дальнейшей аттестации соответствия, то сертификат сам по себе дает право выполнять соответствующие работы (например, заполнение оконных и дверных проемов).
5. Сертификат соответствия строительных материалов и изделий
Перечень строительных материалов и изделий (независимо от страны происхождения), подлежащих подтверждению соответствия существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY, содержится в приложении к указанному регламенту.
До получения сертификата соответствия компания должна получить свидетельство о технической компетентности с областью применения распространенной на соответствующие виды деятельности, необходимые для производства и контроля качества продукции.
6. Система менеджмента качества (сертифицируемая, несертифицируемая)
Внедренная система менеджмента качества необходима для осуществления любых СМР.
Внедрение такой системы позволяет организациям демонстрировать свою способность постоянно выполнять работы, которые соответствуют требованиям потребителя, а также применимым законодательным и другим обязательным требованиям; нацеленность повышать удовлетворенность потребителя, путем результативного применения этой системы, включая процессы для улучшения системы.
Сертифицированная система менеджмента качества требуется для получения аттестата соответствия на инженерные изыскания, выполнение функций генерального подрядчика, генерального проектировщика 1-2 категории, в остальных случаях требуется подтвердить лишь внедрение системы менеджмента качества.
7. Аттестат соответствия
Аттестат соответствия дает право осуществлять строительную деятельность на объектах конкретного класса сложности, при условии наличия аттестата соответствия соответствующей или более высокой категории. Например, аттестат соответствия генподрядчика / подрядчика 1-й категории позволяет строить все объекты с 1 по 4 класс сложности, а аттестат соответствия генподрядчика / подрядчика 3-й категории позволяет строить лишь объекты 3 и 4 классов сложности.
Аттестат соответствия необходим для осуществления на объектах 1-4 классов сложности отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности:
Остановимся подробнее на производстве СМР. Обязательной аттестации соответствия подлежат 27 видов СМР.
Если организация намерена осуществлять СМР в качестве субподрядчика без привлечения для выполнения части своих работ иных субподрядчиков, то для этого достаточно получить аттестат соответствия на строительство 4 класса сложности. Такой аттестат позволит выполнять работы на объектах 4 класса – в качестве подрядчика (кроме генерального подрядчика), 1-4 класса – в качестве субподрядчика.
Если организация намерена осуществлять строительство объекта в качестве генерального подрядчика, либо в качестве субподрядчика с привлечением для выполнения части своих работ иных субподрядчиков (становится генподрядчиком для своих субподрядчиков), то для выполнения таких функций необходимо получать аттестат соответствия генерального подрядчика, категория которого должна соответствовать классу сложности объекта строительства. Нужно также иметь в виду, что аттестат на выполнение функций генподрядчика не дает право на выполнение отдельных видов строительных работ. Для выполнения отдельных видов строительных работ необходимо получать отдельный аттестат соответствия на строительство объектов.
Без опыта самостоятельного строительства объектов, новая компания сможет претендовать на получение аттестата соответствия только 4-й категории. Построив 2 таких объекта, компания сможет претендовать на получение аттестата соответствия для строительства более серьезных объектов – 3 класса сложности.
В связи с этим, если при принятии решения о вхождении в строительный бизнес в планах работать на крупных объектах, то имеется 2 пути:
8. Лицензия
Лицензия еще одна система строительных допусков. Выдает ее другое ведомство – МЧС (Госпромнадзор). Связано это со спецификой и опасностью возводимых объектов или производимых работ.
Лицензия необходима для осуществления деятельности в области промышленной безопасности, связанной с промышленными взрывчатыми веществами, опасными производственными объектами, потенциально опасными объектами, техническими устройствами.
Таким образом, для обеспечения легального осуществления строительной деятельности компания должна получить достаточно большое количество строительных допусков и соответствовать требованиям, предъявляемых для их получения, на протяжении всего срока их действия.
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Легко ли начать строительный бизнес в Беларуси и какие допуски обязательно нужно получить компании, чтобы начать осуществлять строительную деятельность, нам...
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