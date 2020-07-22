Легко ли начать строительный бизнес в Беларуси? Подробный комментарий юриста по всем нюансам

4. Сертификаты соответствия работ

Сертификат соответствия работ подтверждает соответствие производимых СМР существенным требованиям безопасности Технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (далее по тексту - ТР 2009/013/BY, прим. ред.). Сертификаты необходимы для легального производства 15 видов СМР, включенных в приложение к ТР 2009/013/BY, на объектах 1-4 класса сложности.

Сертификаты должна иметь та компания, которая выполняет работу самостоятельно без привлечения субподрядчиков.

Сертификаты оформляются на основании свидетельства о технической компетентности. То есть до получения сертификатов соответствия организация должна в обязательном порядке получить свидетельство о технической компетентности с областью применения, распространенной на соответствующие сертифицируемые работы. Также до получения сертификатов должна быть внедрена система управления охраной труда, а в случае необходимости выполнения сварных соединений с нормированной прочностью должно быть получено свидетельство об оценке сварочного производства.

Если сертифицируемые работы подлежат аттестации соответствия, то без наличия сертификатов получить аттестат соответствия нельзя. Если же сертифицированные СМР не подлежат дальнейшей аттестации соответствия, то сертификат сам по себе дает право выполнять соответствующие работы (например, заполнение оконных и дверных проемов).

Штраф за выполнение СМР без сертификата соответствия может достигать до 100% стоимости СМР, а при невозможности определить стоимость – до 500 БВ.

5. Сертификат соответствия строительных материалов и изделий

Перечень строительных материалов и изделий (независимо от страны происхождения), подлежащих подтверждению соответствия существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/BY, содержится в приложении к указанному регламенту.

До получения сертификата соответствия компания должна получить свидетельство о технической компетентности с областью применения распространенной на соответствующие виды деятельности, необходимые для производства и контроля качества продукции.

Штраф за реализацию продукции без сертификата соответствия может достигать до 100% стоимости продукции, а при невозможности определить стоимость продукции до 500 БВ.

6. Система менеджмента качества (сертифицируемая, несертифицируемая)

Внедренная система менеджмента качества необходима для осуществления любых СМР.

Внедрение такой системы позволяет организациям демонстрировать свою способность постоянно выполнять работы, которые соответствуют требованиям потребителя, а также применимым законодательным и другим обязательным требованиям; нацеленность повышать удовлетворенность потребителя, путем результативного применения этой системы, включая процессы для улучшения системы.

Сертифицированная система менеджмента качества требуется для получения аттестата соответствия на инженерные изыскания, выполнение функций генерального подрядчика, генерального проектировщика 1-2 категории, в остальных случаях требуется подтвердить лишь внедрение системы менеджмента качества.

Ответственность за отсутствие системы менеджмента качества не установлена, однако в зависимости от категории аттестата соответствия без подтверждения внедрения системы или получения сертификата соответствия системы менеджмента качества нельзя получить аттестат соответствия.