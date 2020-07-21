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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Слоним

22.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей сегодня в центре внимания Главы Администрации Президента. Игорь Сергеенко с рабочей поездкой сегодня посетил Слоним. Первой точкой стала камвольно-прядильная фабрика. Производство ориентировано на экспорт в страны Евразийского союза, прежде всего  в Россию. 
Рынок легкой промышленности у соседей огромный и насыщенный,  приходится конкурировать и с местными, и с азиатскими компаниями. В планах  покорить европейский. Тем самым открыть новые рынки сбыта. Но для этого сначала провести модернизацию. 
Ситуация не только на предприятии, но и во всем городе стала центральной темой общения Игоря Сергеенко с коллективом. Работники просили отремонтировать инфекционное отделение больницы и улучшить транспортное сообщение с отдаленными от центра районами. О благоустройстве и не только продолжили говорить и на картонно-бумажном заводе. Ему, к слову, уже более двух веков. "Альбертин" чувствует себя уверенно  все благодаря диверсификации поставок. Во время пандемии производство не останавливали. Здесь работали круглосуточно в три смены. По итогам года выручка должна увеличиться по сравнению с прошлым. И это пример для других. Именно благодаря таким предприятиям и их вкладу в местный бюджет  город может развиваться.
 
 
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Уровень жизни и зарплат, развитие отдельных предприятий и всего города. Достижения районного центра и проблемы простых людей сегодня в центре внимания Главы...
 
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