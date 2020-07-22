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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

22.07.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира с состоянием свыше 74 миллиардов долларов. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции Tesla, которые переоцененными называл как он сам, так и аналитики. Отметим, еще в начале года Маск занимал только 37-е место в рейтинге Forbes Real Time. Его состояние выросло вместе с ценой акций Tesla. За три недели с 29 июня их стоимость увеличилась на 60 %. С начала года акции Tesla выросли в цене почти на 300 %. Сейчас Tesla - это не только самый дорогой автопроизводитель в мире с рыночной капитализацией 304,5 миллиарда долларов, но также компания, которая стоит больше  Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых.
 
 
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира с состоянием свыше 74 миллиардов долларов. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции...
 
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