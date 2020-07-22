Председатель Дубровенского райисполкома наградил победителей соревнования механизаторов на кормозаготовке первого укоса трав

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Лето закручивает заботы аграриев в крутую пружину. Первый укос трав, уборка рапса, заготовка сена, а там и зерновые наливают колос. Ежедневный контроль хода уборки осуществляют руководители и специалисты сельхозпредприятий, работники управления по сельскому хозяйству и продоволь­ствию Дубровенского райисполкома, руководитель района. Мы застали утром 21 июля председателя Дубровенского райисполкома Анатолия Лукашова на машинном дворе СХФ им.Ю Смирнова.

—Для меня это обычная практика — бывать в трудовых коллективах, анализировать ход работ, самому чувствовать настроение людей, — отметил Анатолий Иванович.— Сейчас в районе практически закончен первый укос трав. В ряду первоочередных задач — добрать кормовые единицы, которые не удалось получить из-за погоды или поломок техники. Так, в ОАО «Правда-С» сейчас приступили к заготовке сена, раньше это сделать не получилось. Буквально сегодня приступаем в ОАО «Восток-Чирино» к уборке пайзы. Все для того, чтобы обеспечить поголовье кормами, а, следовательно, гарантировать стабильный доход сельхозпредприятиям и заработок работникам.

В минувшие выходные руководитель района побывал в шести хозяйствах. Он отмечает, что нормальный ритм работы позволил аграриям Дубровенщины сократить отставание в кормозаготовке. Так, на 23 июня в районе было заготовлено 3,41 ц. кормовых единиц, что было меньше к уровню прошлого года на 4,32 ц.кормовых единицы, то на 21 июля отставание сократилось до 0,04 ц.кормовых единиц и заготовлено 11,51 ц.к.ед на условную голову.

По состоянию на 21 июня все хозяйства, кроме ОАО «Правда-С», приступили к уборке озимого рапса. По району его намолочено 2283 тонны с урожайностью 17,5 центнера с гектара. Урожайность выше средней по району получают сейчас в ОАО «Якубово-Агро» и СХФ им.Ю.Смирнова — 20,1 центнера с гектара.

Отметив слаженную работу механизаторов СХФ им. Ю.Смирнова, Анатолий Лукашов акцентировал внимание на подготовке техники к уборочной.

—Понятно, что время напряженное, все вы плотно заняты сейчас на сельхозработах, но через неделю мы должны начать жатву и к этому времени должны быть готовы все необходимые технические средства для проведения жатвы качественно и в оптимальные сроки. Мы должны зарабатывать теми средствами, которые нам предоставила природа. Сельское хозяйство — вот наше богатство. Беларусь входит с пятерку стран-экспортеров молочной продукции. Мы должны развивать то, что у нас получается лучше всего, — подчеркнул Анатолий Лукашов.

Завершая встречу, Анатолий Лукашов и Александр Маленков наградили победителей соревнования механизаторов на кормозаготовке первого укоса трав, вручив труженикам Грамоты райкома профсоюза работников АПК и ценные призы.

Елена КОРСАКОВА.