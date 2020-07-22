Почем Беларусь покупала нефть в России, Азербайджане, Саудовской Аравии и Норвегии

Источник материала: Tut.by

В первом половине года многие гадали, по какой цене Беларусь покупает нефть у альтернативных поставщиков. Власти не спешили раскрывать детали сделок, ссылаясь на коммерческую тайну. Но постепенно информация заполняет «белые пятна».

Недавно Белстат подкорректировал представление данных о покупке нефти по странам. Теперь нет детализации по объемам поставок из каждой страны. Зато расписан импорт по странам в денежном выражении. Ранее про объемы поставок официально сообщал концерн «Белнефтехим». Исходя из этого можно рассчитать стоимость нефти, которую Беларусь приобретала у разных поставщиков.

За январь-май Беларусь импортировала 5 млн тонн нефти на 904,8 млн долларов. Из России было ввезено около 4 млн тонн на 689,8 млн долларов. Средняя цена составила около 170 долларов за тонну. Однако тут важно оценить два периода.

В январе — марте, когда Беларусь не имела контрактов с крупными российскими продавцами, импортировала почти 1,6 млн тонн российской нефти на 417,7 млн долларов. Средняя цена составила 268,2 долларов за тонну. При этом известно, что в январе российская нефть стоила 340 долларов за тонну, в марте — в 2 раза дешевле .

Следовательно в апреле-мае, когда мировые нефтяные котировки оказались на дне, 2,5 млн тонн российского сырья обошлись в 272,1 млн долларов. Средняя цена составила 108,8 долларов за тонну.

Нефть из Азербайджана обошлась Беларуси в 64,4 млн долларов. Известно, что в марте-мае Беларусь купила у Socar Trading — торгового подразделения Госнефтекомпании Азербайджана — три танкера нефти объемом около 270 тысяч тонн. Следовательно сырье вышло Беларуси в среднем за 238,5 долларов за тонну.

Интересно, что из данных Белстата «исчез» танкер нефти из Казахстана. Зато появились в числе продавцов черного золота Украина и Литва, у которых своих запасов нефти, как и в Беларуси, кот наплакал.

У Литвы Беларусь закупила нефти на чуть более 72 млн долларов. Вместе с тем известно, что в марте Беларусь приобрела у трейдеров российскую нефть через литовский порт Клайпеда. Было приобретено четыре танкера общим объемом 320 тыс. тонн. То есть средняя цена российского сырья при поставке через Литву сложилась для Беларуси на уровне 225 долларов за тонну.

Согласно данным Белстата, Украина продала Беларуси нефти на 15,9 млн долларов. На самом деле, как и в случае с Литвой, никакой украинской нефти не было. В марте Socar Trading направил один из танкеров из российского порта Новороссийск в порт Южный (Одесская область). На борту была российская нефть. Затем эту нефть направляли на Мозырский НПЗ по «трубе». Средняя цена такого сырья оказалось около 200 долларов за тонну. При этом нельзя исключать, что была применена своп-схема с Казахстаном, который ранее фигурировал в данных статистики.

Белстат сообщает об импорте нефти на 52,5 млн долларов из Норвегии. Известно, что Беларусь приобрела два танкера нефти из этой скандинавской страны общим объемом 166 тысяч тонн. Выходит, что тонна обошлась Минску в среднем 316 долларов. При этом стоит сказать, что первый танкер норвежской нефти был приобретен Беларусью в конце января, то есть до обвала мировых котировок. Поэтому сорт Johan Sverdrup мог обойтись «Нафтану» в районе 400 долларов за тонну. А уже апрельская поставка — 230 долларов за тонну.

В мае Беларусь купила 80 тыс. тонн нефти из Саудовской Аравии. По данным Белстата, танкер арабского сырья стоил 9,7 млн долларов. Средняя цена — 121,3 долларов за тонну. Это выходит 16,8 долларов за баррель. На первый взгляд данная цена выглядит неправдоподобно. Но как как в апреле Saudi Aramco увеличила для Европы скидку на нефть Arab Light до 10,3 долларов к цене североморского эталона Brent, который торговался на уровне 28 долларов за баррель.

При этом профильные эксперты обращают внимание, что на конечную стоимость нефти для Беларуси мог оказывать влияние ряд факторов — начиная от маркетинговой политики продавцов и заканчивая условиями доставки нефти. С точки зрения логистики самый дешевый вариант транспортировки — это из России по нефтепроводу «Дружба». Доставка по морю, перевалка в портах и перевозка по железной дороге увеличивают конечную стоимость сырья еще на 35−45 долларов за тонну.

В этой связи не лишним будет сказать про экспорт белорусской нефти. Обычно Беларусь продавала за рубеж 130−140 тысяч тонн нефти в месяц. Однако в первом квартале из-за отсутствия поставок нефти из России в нужном объеме Белоруснефть вынуждена была направлять свое сырье на переработку в Мозырь.

В апреле Беларусь возобновила экспорт собственной нефти на НПЗ Роснефти в Германию. За апрель-май было поставлено 230 тыс. тонн на 42,5 млн долларов. Средняя цена составила 185 долларов за тонну.

Что касается экспорта белорусских нефтепродуктов, то он также просел в условиях снижения закупки нефти и ограничительных мер на фоне пандемии. В январе-мае Беларусь продала почти 2,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 46,4% меньше аналогичного периода 2019 года. В стоимостном выражении поставки сократились на 62,2% до 859,5 млн долларов.

Больше всего белорусских нефтепродуктов ушло в Украину — 965,4 тыс. тонн на 436,6 млн долларов. Через британских трейдеров было реализовано почти 890 тыс. тонн продукции на 238,8 млн долларов. Через Нидерланды отгружено 272,5 тыс. тонн нефтепродуктов на 79,4 млн долларов. Кроме того, Беларуси удалось отгрузить в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов. В конце мая Москва поставила шлагбаум на пути импортных нефтепродуктов.