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Бюджет-2021 обсудили в правительстве
22.07.2020 09:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроект бюджета Беларуси на 2021 год верстается с учетом курса рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом
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Проект бюджета Беларуси на 2021 год верстается с учетом курса рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом накануне было...
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