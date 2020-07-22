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Бюджет-2021 обсудили в правительстве

22.07.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проект бюджета Беларуси на 2021 год верстается с учетом курса рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом накануне было заявлено в правительстве, где рассматривались прогнозные документы. Главное требование - сбалансированность, обслуживание госдолга и обеспечение всех социальных расходов. Как заявил премьер Роман Головченко, бюджет будущего года формируется в непростых условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов от налогового маневра России Совмин оценивает в 350 миллионов рублей.
 
 
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Проект бюджета Беларуси на 2021 год верстается с учетом курса рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом накануне было...
 
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