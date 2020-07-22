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Курсы валют. Рубль окреп по отношению к доллару
22.07.2020 08:51 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКурс на сегодня - 2 рубля 39 копеек. Евро подешевел. В итоге - 2 рубля 73 копейки. Российский рубль, напротив, подорожал. Курс на сегодня - 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.
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Курс на сегодня - 2 рубля 39 копеек. Евро подешевел. В итоге - 2 рубля 73 копейки. Российский рубль, напротив, подорожал. Курс на сегодня - 3 рубля 37 копеек стоят 100...
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