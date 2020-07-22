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Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования

22.07.2020 08:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования. Напомним, ранее банк работал преимущественно с проектами, включенными в государственные программы либо одобренными Главой государства или правительством. При этом Банк развития, реализуя самостоятельный поиск проектов, по-прежнему не вступает в конкуренцию с коммерческими банками. Он отбирает для финансирования коммерческие инвестпроекты, соответствующие одному из критериев: первый - сумма капитальных затрат с учетом НДС по проекту не менее 40 миллионов рублей; второй - динамический срок окупаемости проекта составляет не менее семи лет. Объем финансирования Банком развития таких проектов - минимум 85 % от суммы инвестиционных затрат с учетом НДС, срок предоставления кредита - до 15 лет. Более подробная информация по финансированию самостоятельно отбираемых инвестпроектов размещена на сайте Банка развития.
 
 
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Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования. Напомним, ранее банк работал преимущественно с проектами,...
 
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