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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования. Напомним, ранее банк работал преимущественно с проектами,...

Банк развития получил полномочия самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования. Напомним, ранее банк работал преимущественно с проектами, включенными в государственные программы либо одобренными Главой государства или правительством. При этом Банк развития, реализуя самостоятельный поиск проектов, по-прежнему не вступает в конкуренцию с коммерческими банками. Он отбирает для финансирования коммерческие инвестпроекты, соответствующие одному из критериев: первый - сумма капитальных затрат с учетом НДС по проекту не менее 40 миллионов рублей; второй - динамический срок окупаемости проекта составляет не менее семи лет. Объем финансирования Банком развития таких проектов - минимум 85 % от суммы инвестиционных затрат с учетом НДС, срок предоставления кредита - до 15 лет. Более подробная информация по финансированию самостоятельно отбираемых инвестпроектов размещена на сайте Банка развития.