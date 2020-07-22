Источник материала: Радзiма

Сто сорок пять тонн черники уже заготовило в этом году Глусское райпо, а всего кооператоры надеются принять от населения не меньше 160 тонн. Об этом рассказала нашей газете первый заместитель председателя Глусского райпо Анна Янушевская. В этом году сезон черники начался позже обычного, но ягод больше, например, за всё прошлое лето местное райпо заготовило 141 тонну. Часть черники сразу идет на реализацию — ее, как и лисичку, везут на рынки Минска и продают в розницу, остальные ягоды отправляют в цех заморозки, а затем в торговую сеть республики и — в основном — на экспорт. В этом году черники уже заморозили 130 тонн, экспортный сезон тоже открыли: в понедельник 20 июля загружали фуру в Литву.

К слову, заготовку черники в Могилёвской области ведут в пяти районах, Глусский, наряду с Осиповичским и Кировским, входит в тройку лидеров по объемам.