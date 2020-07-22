Тихановская, Колесникова и Цепкало сегодня дадут большое интервью TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а также представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало сегодня в 18.00 в прямом эфире дадут интервью TUT.BY. Вы можете писать свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в соцсетях, часть из них мы постараемся задать собеседницам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 17 июля кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила, что объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

План объединенной команды, которую теперь представляют Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, состоит в том, чтобы призывать избирателей не ходить на досрочное голосование, а прийти на выборы 9 августа и проголосовать за Тихановскую. Когда Тихановская победит, команда освободит политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах, и в течение полугода команда проведет повторные, честные выборы.

Об объединении, работе штаба, за кем последнее слово и кто главный в команде и многом другом мы поговорим с Тихановской, Колесниковой и Цепкало в прямом эфире сегодня.