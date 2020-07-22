ЦИК не стал включать в повестку заседания предложение показывать каждый бланк наблюдателям

Источник материала: Tut.by

22 июля прошло заседание ЦИК, на котором рассмотрели вопросы подготовки и проведения выборов президента страны. В повестку дня предложили включить несколько пунктов по подсчету голосов. Большинство проголосовали против. Трансляция заседания велась на сайте ЦИК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Павел Дик, который накануне приобрел статус члена Избирательной комиссии с совещательным голосом, обратился в ЦИК с просьбой включить в повестку дня проект постановления, который касается «гласности проведения подсчета голосов».

Он предложил:

подсчет голосов проводить с демонстрацией каждого избирательного бюллетеня наблюдателям (так чтобы были видны отметки, которые сделал избиратель);

в период досрочного голосования ежедневно в конце дня председатель или зампредседателя участковой комиссии заклеивали бы прорезь для бюллетеней в ящике для голосования и ставили бы подписи на этом листе. Фиксировать с помощью фото подписи и целостность листа, которым заклеена прорезь;

после окончания голосования предоставить наблюдателям возможность фото- и видеофиксации общего количества подписей избирателей, подтверждающих получение бюллетеней;

установить, что до объявления окончательных результатов оглашаются промежуточные результаты подсчета голосов, а присутствующие наблюдатели в праве высказывать свои замечания, а также сверять общее количество голосов за любого из кандидатов. Если в ходе сверки будет несовпадение, то должен проходить пересчет.

Дик пояснил, что предложенные нормы не затрагивают Избирательный кодекс, а только конкретизируют и разъясняют общие посылы, которые есть.

Перед голосованием зампредседателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло не поддержали предложенные инициативы. В итоге в повестку дня проект постановления не включили.