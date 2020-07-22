ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК не стал включать в повестку заседания предложение показывать каждый бланк наблюдателям

22.07.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

22 июля прошло заседание ЦИК, на котором рассмотрели вопросы подготовки и проведения выборов президента страны. В повестку дня предложили включить несколько пунктов по подсчету голосов. Большинство проголосовали против. Трансляция заседания велась на сайте ЦИК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Павел Дик, который накануне приобрел статус члена Избирательной комиссии с совещательным голосом, обратился в ЦИК с просьбой включить в повестку дня проект постановления, который касается «гласности проведения подсчета голосов».

Он предложил:

  • подсчет голосов проводить с демонстрацией каждого избирательного бюллетеня наблюдателям (так чтобы были видны отметки, которые сделал избиратель);
  • в период досрочного голосования ежедневно в конце дня председатель или зампредседателя участковой комиссии заклеивали бы прорезь для бюллетеней в ящике для голосования и ставили бы подписи на этом листе. Фиксировать с помощью фото подписи и целостность листа, которым заклеена прорезь;
  • после окончания голосования предоставить наблюдателям возможность фото- и видеофиксации общего количества подписей избирателей, подтверждающих получение бюллетеней;
  • установить, что до объявления окончательных результатов оглашаются промежуточные результаты подсчета голосов, а присутствующие наблюдатели в праве высказывать свои замечания, а также сверять общее количество голосов за любого из кандидатов. Если в ходе сверки будет несовпадение, то должен проходить пересчет.

Дик пояснил, что предложенные нормы не затрагивают Избирательный кодекс, а только конкретизируют и разъясняют общие посылы, которые есть.

Перед голосованием зампредседателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло не поддержали предложенные инициативы. В итоге в повестку дня проект постановления не включили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июля прошло заседание ЦИК, на котором рассмотрели вопросы подготовки и проведения выборов президента страны. В повестку дня предложили включить несколько...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Тихановская, Колесникова и Цепкало сегодня дадут большое интервью TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика