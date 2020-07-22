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ЦИК не стал включать в повестку заседания предложение показывать каждый бланк наблюдателям
22.07.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 июля прошло заседание ЦИК, на котором рассмотрели вопросы подготовки и проведения выборов президента страны. В повестку дня предложили включить несколько пунктов по подсчету голосов. Большинство проголосовали против. Трансляция заседания
Павел Дик, который накануне приобрел статус члена Избирательной комиссии с совещательным голосом, обратился в ЦИК с просьбой включить в повестку дня проект постановления, который касается «гласности проведения подсчета голосов».
Он предложил:
Дик пояснил, что предложенные нормы не затрагивают Избирательный кодекс, а только конкретизируют и разъясняют общие посылы, которые есть.
Перед голосованием зампредседателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло не поддержали предложенные инициативы. В итоге в повестку дня проект постановления не включили.
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22 июля прошло заседание ЦИК, на котором рассмотрели вопросы подготовки и проведения выборов президента страны. В повестку дня предложили включить несколько...
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