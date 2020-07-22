Ермошина объяснила, где смогут голосовать студенты и как это сделать не по месту регистрации

Источник материала: Tut.by

На заседании ЦИК 22 июля разъяснили, можно ли проголосовать на выборах президента не по месту регистрации. Отдельное нововведение — для студентов, им можно голосовать по месту постоянного проживания (а не в общежитиях вузов).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Голосование не по прописке: только с документом

— К сожалению, у нас на данный момент много вопросов, которые дают мне основания думать, что, может быть, будет организовываться некая избирательная карусель. Может быть, это правда связано и с отпускным периодом, — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. Она рассказала, что одним из основных вопросов, которые сейчас поступают — как проголосовать не постоянному месту жительства?

По мнению главы ЦИК, если максимально упростить этот порядок для удобства избирателей, то можно получить «абсолютно бесконтрольное голосование где угодно».

— Человек может посетить одновременно несколько участков, сочинив какую-нибудь версию о том, что он случайно остался тут ночевать либо остался ночевать у девушки.

Глава ЦИК рассказала, что для голосования вне места регистрации нужно представить документы, которые подтверждают право проживать в данном месте: договор аренды жилого помещения либо договор о том, что данное помещение находится у человека в собственности, но он не зарегистрирован по этому адресу.

— Никакие девушки, оставшиеся на ночь, и даже живущие здесь постоянно, если у них нет документа на данное жилье, проголосовать не могут. Всем нужно будет ехать к постоянному месту регистрации. Я понимаю, что не удобно, но это единственная возможность предотвратить двойное голосование, которое, конечно же, бывает у нас на каждые выборы, — заявила Ермошина.

Данное постановление комиссия поддержала.

Студенты: можно голосовать по месту постоянного проживания

Студенты очной формы обучения, которые зарегистрированы по месту пребывания в общежитиях, будут включатся в списки избирателей по месту прописки (по месту постоянного проживания). Этих избирателей исключат из списков по месту временной регистрации в общежитиях. Студенты, которые работают в студенческих отрядах и остались в общежитиях, смогут проголосовать в них же.

Участки для голосования, которые открыли в общежитиях, останутся, потому что за ними закреплены жители соседних домов.