ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новую модель автобусов 3-го поколения презентовал Минский автомобильный завод

22.07.2020 13:14 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Среди преимуществ - двигатель экостандарта, в каркасе улучшенные материалы, нержавеющая сталь. Удобнее будет и пассажирам: в салоне новая система поручней, полуторные сидения, на каждом ряду USB-зарядки. И приятное обновление экстерьера - яркий летний дизайн с ромашками и пчелами на борту.

Иван Войтешонок, замдиректора центра перспективных разработок ОАО "МАЗ": "Здесь есть абсолютно все инновации, вложенные в третье поколение, - это композитная облицовка снаружи, больше нет листов стали, это долговечные сталь и алюминий, каркас из коррозионностойкой стали. Главное, чего мы добились в МАЗ-303, это огромное количество мест на низком ходу, если в прошлом поколении их было от 4 до 10, то здесь их от 11 до 16".

Первый заказ на двадцать автобусов уже поступил от Минска и области.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди преимуществ - двигатель экостандарта, в каркасе улучшенные материалы, нержавеющая сталь. Удобнее будет и пассажирам: в салоне новая система поручней,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ермошина объяснила, где смогут голосовать студенты и как это сделать не по месту регистрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика