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Новую модель автобусов 3-го поколения презентовал Минский автомобильный завод
22.07.2020 13:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСреди преимуществ - двигатель экостандарта, в каркасе улучшенные материалы, нержавеющая сталь. Удобнее будет и пассажирам: в салоне новая система поручней, полуторные сидения, на каждом ряду USB-зарядки. И приятное обновление экстерьера - яркий летний дизайн с ромашками и пчелами на борту.
Иван Войтешонок, замдиректора центра перспективных разработок ОАО "МАЗ": "Здесь есть абсолютно все инновации, вложенные в третье поколение, - это композитная облицовка снаружи, больше нет листов стали, это долговечные сталь и алюминий, каркас из коррозионностойкой стали. Главное, чего мы добились в МАЗ-303, это огромное количество мест на низком ходу, если в прошлом поколении их было от 4 до 10, то здесь их от 11 до 16".
Первый заказ на двадцать автобусов уже поступил от Минска и области.
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Среди преимуществ - двигатель экостандарта, в каркасе улучшенные материалы, нержавеющая сталь. Удобнее будет и пассажирам: в салоне новая система поручней,...
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