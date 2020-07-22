К «аккуратному бизнесу» в Осиповичах, с которым спорил Белгазпромбанк, были вопросы у силовиков. О чем умолчало БТ

Источник материала: Tut.by

Завершаем серию материалов , посвященных взаимоотношениям Белгазпромбанка и предпринимателей, которые в «Главном эфире» на «Беларусь 1» обвинили банк в рейдерском захвате их бизнеса. Сегодня в центре внимания — «маленький аккуратный инновационный бизнес в Осиповичах», как его представили на БТ.





Компания «Техсоюз полюс» (в телерепортаже название компании «Техсоюз полис») «выпускала полимерную упаковку мирового качества». А 5 лет назад «под развитие взяли кредит в Белгазпромбанке» на 63,5 тысяч долларов. В залог оставили личные машины плюс поручительство сотрудников.

Когда мировые рынки схлопнулись, предприниматели обратились в банк за рассрочкой. «Но не нашли понимания. Банк отобрал имущество, сам же его оценил по минимуму, поставил бизнес на счетчик и прислал своих вышибал-коллекторов», утверждают телевизионщики.

— Банк — тоже бизнесмен своего рода, он считает свои деньги. Но некоторые работают в далекую, а некоторые — просто на сегодняшний момент: сорвать, обанкротить, грубо говоря. Они действовали, как коллекторы в России действуют. Поэтому методы и способы вызывают боль и тревогу. И связь с таким партнером будет идти не на созидание, а на разрушение, — говорит один из учредителей «Техсоюз полюса» по имени Евгений. Фамилия в сюжете не приводится.

Чтобы сломать предпринимателей, в том числе морально, банк взялся за поручителя, говорится в телесюжете.

— Была попытка в моем случае проникновения в мою личную квартиру чуть ли не с криками «сейчас срежем дверь и все имущество вынесем». Было настолько вот жестко. Это очень страшно, — утверждает начальник производства «Техсоюз полюс» по имени Виктор.

У него «забрали машину, но не продали, а оставили на полгода гнить на парковке». Все это время банк насчитывал пеню. «Сегодня она почти 17 тысяч долларов. Это вдвое больше, чем проценты по кредиту, которые осталось заплатить. Вот такой банковский бизнес на разорении чужого дела», сделали вывод на БТ. «Это похоже на какой-то фильм ужасов… Не должно так быть. Должно быть все по справедливости», — резюмирует Виктор.

Жертвы рейдеров или банкроты. Пять историй «обиженных» Белгазпромбанком компаний, засветившихся на ТВ

Как утверждают в Белгазпромбанке, «Техсоюз Полюс» в 2015 году брал у них кредит, чтобы погасить задолженность перед МТБанком. В связи с неоднократными просрочками уплаты платежей в 2017 году банк обратился в суд Октябрьского района Могилева с исковым заявлением о взыскании с частной компании и поручителей просроченной задолженности по кредиту, в т.ч. путем обращения взыскания на заложенное имущество. Поручителями выступили учредители и управленцы компании Виталий Лисичкин, Дмитрий Михайлов, Евгений Курьян, Виктор Стельмах. Договоры залога на авто были заключены с Валентиной Курьян и Виктором Стельмахом.

В течение 3 лет банк и компания вели судебные споры относительно общей суммы задолженности. Однако фемида не всегда занимала позицию банка. Поэтому общая сумма пени, подтвержденная судом, составляет не 17 тысяч, а 12,63 тысяч долларов. Что касается находящихся в залоге машин, то Audi А8 досталась банку без двигателя, а Mersedes-Benz S320, принадлежащий Стельмаху, судебным исполнителям и ГАИ не удалось найти до сих пор.

В Белгазпромбанке допускают, что судебные приставы ОПИ Осиповичского района были ошибочно приняты за «вышибал-коллекторов из банка». Как таковой коллекторской службы у банка нет, вместе с государственными судебными исполнителями действует только юрист-процессуалист. Именно эти судебные исполнители, действуя в рамках своих законных полномочий, пытались проникнуть в жилое помещение Стельмаха для ареста имущества, но не смогли этого сделать, т.к. им попросту не открыли дверь, отмечают в банке. При этом, как удалось узнать TUT.BY, «каких-либо заявлений или жалоб в адрес отдела принудительного исполнения о нарушении прав должника со стороны представителей взыскателя не поступало».

Интересно, что в октябре 2019 года Экономический суд Могилевской области по заявлению Белгазпромбанка возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) «Техсоюз Полюса». Но уже через пару месяцев дело было прекращено в связи с отсутствием оснований. «Коэффициенты платежеспособности должника соответствовали нормативным значениям, а задолженность по основному долгу перед Белгазпромбанком погашена после возбуждения производства по делу о банкротстве», следует из материалов суда.

В этой истории есть также важное обстоятельство, о котором умолчали телевизионщики. Дело в том, что в начале 2017 года силовики задержали управленцев «Техсоюз полюса». Их подозревали в том, что «в период с июня 2015 по март 2016 года, злоупотребляя служебными полномочиями, совершили хищение на сумму 580,4 тыс. долларов».

Как ранее удалось узнать TUT.BY, к осиповичским бизнесменам, некоторые из которых имели опыт работы в силовых ведомствах, возникли вопросы в рамках мер господдержки. В 2012 году компания удачно вписалась сразу в три госпрограммы, писала газета « Асiповiцкi Край »: выпуска импортозамещающей продукции, использования инновационных технологий, развития регионов и малых городов. Поэтому и получила поддержку со стороны властей в виде заброшенного здания в военном городке и недостающих средств для организации производства. В кризис «Техсоюз полюс» столкнулся с рядом сложностей, решение которых обернулось вопросами от силовиков и кредиторов.

В августе 2018 года руководитель и один из учредителей «Техсоюз Полюса» понесли наказание за мошенничество (часть 4 ст. 209 УК Республики Беларусь), говорят в банке. TUT.BY не удалось подтвердить эту информацию в суде и узнать вердикт. Вместе с тем известно, что 26 августа 2019 года экономический суд Могилевской области взыскал с «Техсоюз полюса» в доход республиканского бюджета 151,7 тысяч рублей за счет арестованного имущества в виде здания и установки для раздува пленки. По этой причине Белгазпромбанк не имел оснований претендовать на погашение задолженности за счет данного имущества.