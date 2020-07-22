«Это противоречит принципу гласности». Активисты и кандидат оспорят ограничение числа наблюдателей

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты намерен обжаловать в суде решение ЦИК о сокращении количества наблюдателей на избирательных участках, а платформа «Честные выборы» кроме обжалования планирует придумать новый формат наблюдения за выборами. Собрали реакцию на сокращение количества наблюдателей на избирательных участках.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22 июля Центральная избирательная комиссия приняла решение ограничить количество национальных ниблюдателей на избирательных участках до пяти человек в основной жень голосования и до трех — в дни досрочного голосования.

— Это решение противоречит Избирательному кодексу, — заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев на своей странице в сети Фейсбук.

Политик призвал других кандидатов обращаться в суд, а также направил предложение в ЦИК о том, чтобы Центральная комиссия допустила по одному наблюдателю от каждого кандидата. «Раз разрешенных наблюдателей 5 и у нас 5 кандидатов в президенты, аккредитацию проводить по формуле 5×5. То есть отдавать приоритет наблюдателям, представляющим кандидатов в президенты. По одному на участок», — написал кандидат.

Дмитриев готов обжаловать решение ЦИК в суде и призывает к этому других кандидатов.

— Считаю, что жалоба должна быть подписана всеми альтернативными кандидатами. Если мы не будем координировать наши усилия по защите голосов, а будем продолжать идти в этом вопросе каждый своей колонной, то не будет у нас ни наблюдения, ни голосов, — так свой призыв Андрей Дмитриев прокомментировал TUT.BY.

Исходя из того, что на 20 июля избирательными комиссиями было аккредитовано 42 856 национальных наблюдателей, на участки приходилось в среднем по 7−8 человек.

В инициативе «Честные люди» признают, что решение Центральной комиссии для них не стало сюрпризом после того, как абсолютное большинство участников платформы не прошло в участковые избирательные комиссии.

— Мы ожидали, что Центральная избирательная комиссия перекроет последнюю возможность получать какую-то независимую информацию с избирательных участков, — пояснил представитель платформы Александр Хомич.

Сторонники инициативы не рассчитывают, что в названные пять наблюдателей на каждый избирательный участок пройдут независимые наблюдатели.

— Когда наблюдатели, которые собирали 10 подписей от жителей района, на котором находится участок, приходили аккредитоваться на участок, им говорили: «Приходите после 25-го, когда начнут работать избирательные комиссии». Получилось так, что люди от организаций, которые поддерживают текущую власть, аккредитовались каким-то образом до 25 июля, а независимым наблюдателям говорили приходить позже, — объясняет представитель инициативы.

Команда «Честных людей» намерена оспорить принятое ЦИК решение.

— На данный момент мы даем юридическую оценку тому, что произошло, и с большой долей вероятности по результату этой работы будут направлены жалобы в определенные инстанции, — отметил Александр Хомич.

Тем не менее «Честные люди» не собираются отказываться от наблюдения за выборами. В команде прорабатывают план дальнейших действий по организации процесса.

Отреагировали на изменение и правозащитники. Координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович оценил действия ЦИК как противоречащие принципу гласности, закрепленному в статье 13 Избирательного кодекса. «Власти проводят выборы со своими избирательными комиссиями и своими наблюдателями, и с такой структурой невозможно говорить о каких-либо стандартах свободных, справедливых и демократических выборов», — говорится в сообщении правозащитника, опубликованном на сайте кампании.

- Прыкра, што [Лідзія] Ярмошына прыкрываецца інструкцыяй Міністэрства аховы здароўя, быццам бы дбаючы пра здароўе людзей, але ў іншым яна не хітрыць, бо ўсе яны баяцца маральнага ціску на сябраў УВК. Цяжка фальсіфікаваць выбары, калі за табой сочаць столькі шмат людзей. Гэта адказ на тую актыўнасць грамадства і жаданне назіраць за выбарамі. Улады баяцца любой грамадскай актыўнасці, і адказваюць на гэта сваімі звыклымі метадамі, - заявляет Лабкович.

По его словам в таком формате выборы утрачивают последние атрибуты избирательной кампании и переходят на этап спецоперации по сохранению статус-кво в стране.