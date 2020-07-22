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Почти каждый десятый белорус готов открыть свой бизнес

22.07.2020 18:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь впервые фигурирует в «Глобальном мониторинге предпринимательства», который дает ежегодную оценку предпринимательской активности. Исследование показало, что 9,7% взрослого населения Беларуси задумываются о том, чтобы открыть бизнес в ближайшие три года.


В бизнес белорусы идут ради доходов

По показателю уровня потенциальных предпринимателей, то есть количеству людей, желающих в течение трех лет открыть свое дело, Беларусь находится на 45 месте из 50. Но это не плохой показатель, потому что решение заняться бизнесом во многом зависит от экономической ситуации в стране и возможностей трудоустройства. Например, в странах с невысоким уровнем дохода создается больше малых, но неустойчивых фирм. В экономически более успешных странах появляется меньше малых и микропредприятий, так как люди чаще находят стабильную работу, а предпринимательство уже достаточно развито.

В устоявшихся бизнесах в Беларуси, согласно результатам, задействовано 2,7% от взрослого населения. Среди уже состоявшихся предпринимателей 47,1% готовы открыть новый бизнес. А среди тех, кто не занимается бизнесом, 6,6% хотели бы начать свое дело в ближайшее время.

— Мы видим, что страх провала является существенным барьером, чтобы заняться бизнесом. Но люди, которые уже попробовали, понимают, что в принципе правила игры понятны, и более заинтересованы в том, чтобы оставаться в этой нише, тогда как среди тех, для кого вопрос ведения бизнеса является «черным ящиком», небольшая доля готова сменить род деятельности, — отмечает научный сотрудник BEROC Мария Акулова.

Одним из важнейших показателей, полученных во время исследования, авторы называют индекс ранней предпринимательской активности. В Беларуси этот показатель равен 5,8%. Сюда входят около 3% населения, которые на момент проведения исследования занимались созданием компаний, и еще 2,8% опрошенных, которые являются собственниками бизнеса, функционирующего менее чем 42 месяца.

— По сути он является своего рода сигналом того, какой потенциал у бизнеса стать устойчивым в краткосрочный период времени, — объяснила экономист.


Фото: скриншот презентации BEROC

Страновой анализ подготовили Центр экономических исследований BEROC и Международная финансовая корпорация (IFC). Исследование охватило 2 тысячи респондентов в Беларуси. Также были опрошены 37 экспертов в области бизнеса.

Больше половины опрошенных принимали решение заняться бизнесом, чтобы обеспечить себя источником дохода. То есть их решение было вынужденным.

У отечественных компаний большие амбиции, но низкий уровень инновационности

В рейтинге Беларусь отличилась показателями по эффективности бизнеса, способствующей экономическому росту. В стране достаточно большая доля предпринимателей, которые намерены значительно увеличить количество работников. По этому показателю Беларусь стоит в рейтинге на 16 месте из 50, следуя за Великобританией и Люксембургом.

— Даже в условиях достаточно скромного экономического роста, который наблюдался в 2018—2019 годах, значительный процент белорусских бизнесов был нацелен на рост. То есть фактически белорусский бизнес был готов стать нанимателем первой инстанции в нашей экономике, — заметил старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов.


Фото: скриншот презентации BEROC

Также в стране больший процент предпринимателей, чем в среднем по странам с высоким уровнем дохода, заняты в средне- и высокотехнологичных отраслях. По этому показателю белорусские компании не отстают от США или Японии.

— Предприниматели вовлекаются в деятельность в секторах, которые могут давать достаточно высокую долю добавленной стоимости. В этом есть заслуга государственной политики, — отметил Родион Морозов.

Однако отечественные начинающие предприниматели серьезно отстают от ведущих стран по инновационности бизнеса и не спешат разрабатывать новинки, способные занять место на международном рынке. Экономисты объясняют это тем, что в Беларуси хоть и есть серьезная научно-техническая база и высокий инженерный потенциал, в то же время играет роль недофинансирование исследований и разработок, недостаточное внедрение инноваций, полученных в научно-исследовательских институтах. 

 
 
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Белорусы идут в бизнес, чтобы иметь достойный доход
 
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