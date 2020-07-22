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Макей рассказал заместителю Госсекретаря США о «нюансах президентской кампании» в Беларуси
22.07.2020 18:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Владимир Макей поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Как
«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Также по просьбе американской стороны Макей детально проинформировал Хэйла «о нюансах президентской кампании» в нашей стране.
Выборы президента пройдут 9 августа. Кандидатами в президенты, кроме Александра Лукашенко, зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. В регистрации было отказано Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
В качестве наблюдателей на выборах впервые
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Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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