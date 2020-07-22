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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области - первый экипаж-тысячник Убрать золото с полей - одна из главных задач в летнее время. И сегодня каравай страны значительно пополнил семейный экипаж из Каменецкого района. В Брестской...

Убрать золото с полей - одна из главных задач в летнее время. И сегодня каравай страны значительно пополнил семейный экипаж из Каменецкого района.В Брестской области - первый экипаж-тысячник. По этому поводу прямо на поле устроили небольшой праздник. Паре вручили цветы и подарки. По словам супругов Валерия и Татьяны Кухта, - рекордный урожай они намолотили всего за неделю. А их главный секрет - умение грамотно разделять работу и уважать чужой труд. Всего на поле сельхозпредприятия "Беловежский" работает 36 комбайнов. Им предстоит убрать 10 тысяч гектаров.Уборку зерновых в хозяйстве рассчитывают закончить через две недели. Всего в Брестской области убрали почти 10 % зерновых. А лидер по темпам уборки Гомельщина. Там обмолотили уже 20 % площадей.