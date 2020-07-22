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В Брестской области - первый экипаж-тысячник

22.07.2020 19:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Убрать золото с полей - одна из главных задач в летнее время. И сегодня каравай страны  значительно пополнил семейный экипаж из Каменецкого района. 
В Брестской области - первый экипаж-тысячник. По этому поводу прямо на поле устроили небольшой праздник. Паре вручили цветы и подарки. По словам супругов  Валерия и Татьяны Кухта, - рекордный урожай они намолотили всего за неделю. А их главный секрет - умение грамотно разделять работу и уважать чужой труд.  Всего на поле сельхозпредприятия "Беловежский" работает 36 комбайнов. Им предстоит убрать 10 тысяч гектаров. 

Александр Дунькович, гендиректор ОАО "Беловежский": "Зерновые, которые убираем на сегодняшний момент, это можно сказать стратегический продукт, который является основным сырьем для производства комбикорма. Поэтому основную задачу, которую ставим перед собой, -  это на 100 % закрыть потребности нашего предприятия в этом сырье". 

Уборку зерновых в хозяйстве рассчитывают закончить через две недели.  Всего в Брестской области убрали почти 10 % зерновых. А лидер по темпам уборки Гомельщина. Там обмолотили  уже 20 % площадей.

 
 
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Убрать золото с полей - одна из главных задач в летнее время. И сегодня каравай страны  значительно пополнил семейный экипаж из Каменецкого района.  В Брестской...
 
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