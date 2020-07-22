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«То ли еще будет после выборов». Лукашенко встретился с доверенными лицами
22.07.2020 21:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко провел 22 июля встречу с доверенными лицами. Об этом сообщила пресс-служба президента.
— Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали, — отметил в начале мероприятия Лукашенко. Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.
— После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах, — сказал Александр Лукашенко.
Он рассказал, что людей в группу доверенных лиц в этот раз отбирали очень аккуратно и даже трепетно. Прежде чем утвердить — рассматривали биографии этих людей, изучали рекомендации с мест, если в таковых была необходимость.
— Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился.
Лукашенко добавил, что знает всех, кто вошел в число доверенных лиц, хоть с единицами из них мог прежде и не сталкиваться непосредственно.
— Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов, — обратил внимание президент.
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- Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали, - отметил в начале мероприятия Лукашенко. Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу...
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