«То ли еще будет после выборов». Лукашенко встретился с доверенными лицами

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел 22 июля встречу с доверенными лицами. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали, — отметил в начале мероприятия Лукашенко. Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.

— После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах, — сказал Александр Лукашенко.

Он рассказал, что людей в группу доверенных лиц в этот раз отбирали очень аккуратно и даже трепетно. Прежде чем утвердить — рассматривали биографии этих людей, изучали рекомендации с мест, если в таковых была необходимость.

— Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился.

Лукашенко добавил, что знает всех, кто вошел в число доверенных лиц, хоть с единицами из них мог прежде и не сталкиваться непосредственно.

— Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов, — обратил внимание президент.

В группе доверенных лиц Александра Лукашенко 30 человек. Среди них сенаторы, депутаты, чиновники, врачи, руководители учебных заведений и крупных госпредприятий, а также певица и журналист.