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Репортаж о первых рекордах уборочной и лидерах жатвы

22.07.2020 21:25 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Главная задача аграриев - собрать вовремя достойный урожай, чтобы мы были с хлебом. Конечно, сейчас уже сложно представить те времена, когда за этим продуктом выстраивались очереди, а полки в магазинах были пустыми. Сейчас же хлеб на столе - дело привычное, но за этим стоит  огромная работа - возрождение села и сельского хозяйства и упорный труд, самоотдача и бережное отношение к каждому клочку земли самих людей. Конечно, важна и четкая организация. Мелочей здесь нет - готовность техники, необходимый запас топлива и главное - дисциплина. Как результат - первые тысячи тонн. Сегодня и в Брестской области чествовали семейный экипаж-тысячник из Каменецкого района. Прямо в поле  небольшой праздник и поздравления. И снова за работу. Кстати, специалисты делают прогнозы на хороший урожай в этом году. 

Подробнее  Мария Тройнич. "Беловежский". Одно из самых крепких предприятий Брестского региона. На его полях сейчас трудится 36 зерноуборочных комбайнов. Более 10 % площадей убрано, и уже первый результат. Семейный экипаж именно этого предприятия сегодня первый в области намолотил тысячу тонн зерна. И это неудивительно. Татьяна и Валерий Кухта вместе 25 лет. 5  из них работают на уборочной в одном экипаже. И хоть не расстаются 24 часа в сутки, друг без друга никуда. Главное - уметь разделять обязанности и уважать чужой труд.

Для Валерия это уже 30-я уборочная. Говорит, погода в этом сезоне отличная. Но успех кампании зависит не только от нее. Свою первую тысячу тонн экипаж намолотил за одну неделю работы. По этому поводу устроили небольшой праздник. Прямо в поле. Короткая церемония с цветами и подарками и снова за работу. 

Репортаж о первых рекордах уборочной и лидерах жатвы


Главная задача в работе помощника механизатора - проверка качества уборки урожая


Нужно посмотреть, нет ли потерь. А еще  при необходимости помочь ремонтировать комбайн. Всего в "Беловежском" предстоит убрать 10 тысяч гектаров площадей зерновых, в том числе и на корм для местных буренок. Предприятие делает ставку на животноводство. Если позволит погода, уборку закончат уже через две недели. Хорошие прогнозы на урожай делают и аграрии Гомельской области. В Ветковском районе жатву начали со старинного обряда зажинки. По традиции в поле вышли сельчанки и серпом срезали первый сноп. 


Репортаж о первых рекордах уборочной и лидерах жатвы


В Ветковском районе народные традиции особенно берегут


Это столица белорусского старообрядчества и один из самых самобытных уголков Беларуси. Здесь до сих пор проживают носители традиций, которые следуют канонам народной культуры. Среди реальных свидетелей старинных обрядов  Анна Чуешова. В декабре ей исполнится 80. Жительница деревни Столбун хранит белорусские рубахи, которым более 200 лет.  Гомельская область - регион с непростой историей. Из-за радиации часть земель могла быть полностью потеряна. Однако благодаря науке и технологиям эти территории удалось возродить, поднять на новый уровень сельское хозяйство и получать здесь чистую продукцию.


Репортаж о первых рекордах уборочной и лидерах жатвы


К жатве уже присоединились все регионы страны


В лидерах по темпам  Гомельская область. Там убрано 20 % площадей зерновых. К слову, в этом году урожай обещает быть более увесистым, чем в прошлом.По словам экспертов, в этом году Беларусь планирует увеличить экспорт сельхозпродукции. Но сейчас  самое главное - качество работы аграриев, чтобы получить от сезона-2020 максимум. 

 
 
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Главная задача аграриев - собрать вовремя достойный урожай, чтобы мы были с хлебом. Конечно, сейчас уже сложно представить те времена, когда за этим продуктом...
 
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