ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

23.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры с многофункциональной меблировкой. Новый формат «студий» предусматривает максимальную эргономичность. Так, гостевой диван легко становится комфортной двуспальной кроватью, а обеденная зона — дополнительным рабочим местом. Это первое в стране предложение такого формата от застройщика.

Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

Квартиры-трансформеры продаются с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Мебель подобрана так, чтобы разделить компактное жилье на функциональные зоны по схеме «2 в 1». Так, гостевой диван выступает также частью спальни, а обеденный стол можно трансформировать в рабочую зону. Планировочные метаморфозы касаются основных зон: гостиной, трансформируемой в спальню, кухни и прихожей.

Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

Функционал разработан для небольших квартир — площадью около 31 «квадрата». Именно при малых габаритах трансформация и актуальна. Функцию зонирования пространства выполняет мебель, а перегородками огорожен только санузел. В «А-100 Девелопмент» пояснили, что мода на «трансформеры» уже давно набирает обороты за рубежом, но в Беларуси такие квартиры появились впервые.

Для Минска это совершенно новый формат жилья, но на Западе это давно уже сильный тренд. Прежде всего, он ориентирован на молодых людей и семейные пары, которые ищут компактное, но многофункциональное жилье. Квартиры-трансформеры как раз позволяют использовать пространство рационально, но обеспечивают высокий уровень комфорта, — отмечает директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. Теперь такое жилье предоставляется «под ключ» в Новой Боровой.

В квартирах-трансформерах белые обои, светлый ламинат, потолочные светильники и современные двери. Санузел отделан плиткой «под бетон», оборудован подвесным унитазом, ванной (либо душевым поддоном) и стиральной машиной. Кухня идет со всей мебелью, варочной поверхностью, духовым шкафом, скрытой вытяжкой и встроенным холодильником.

Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

В гостиной стоит шкаф-кровать, спальное место, которое можно поднять ровно вверх. Причем даже белье убирать не надо — оно пристегивается ремнями вместе с матрасом и подушками. Есть также передвижной столик: в одной конфигурации его можно использовать для работы, в другой — в качестве барной стойки.

Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят
Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

В продажу уже поступило 14 квартир-трансформеров. Все они находятся в двух новостройках Новой Боровой. В будущем новый формат освоят и в других домах. Однако об окончательной цене пока не сообщается.

Читайте также:

От $ 1150 за кв.м. «Айрон» выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал»

Скидка в $ 10 тысяч. Квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры с многофункциональной меблировкой. Новый формат «студий» предусматривает максимальную эргономичность....
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЦИК отказался предоставить адвокатам письмо КГК, из-за которого Бабарико не зарегистрировали кандидатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика