Новинка на рынке жилья — в Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры. Посмотрите, как они выглядят

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В Новой Боровой начали продавать квартиры-трансформеры с многофункциональной меблировкой. Новый формат «студий» предусматривает максимальную эргономичность. Так, гостевой диван легко становится комфортной двуспальной кроватью, а обеденная зона — дополнительным рабочим местом. Это первое в стране предложение такого формата от застройщика.

Квартиры-трансформеры продаются с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Мебель подобрана так, чтобы разделить компактное жилье на функциональные зоны по схеме «2 в 1». Так, гостевой диван выступает также частью спальни, а обеденный стол можно трансформировать в рабочую зону. Планировочные метаморфозы касаются основных зон: гостиной, трансформируемой в спальню, кухни и прихожей.

Функционал разработан для небольших квартир — площадью около 31 «квадрата». Именно при малых габаритах трансформация и актуальна. Функцию зонирования пространства выполняет мебель, а перегородками огорожен только санузел. В «А-100 Девелопмент» пояснили, что мода на «трансформеры» уже давно набирает обороты за рубежом, но в Беларуси такие квартиры появились впервые.

— Для Минска это совершенно новый формат жилья, но на Западе это давно уже сильный тренд. Прежде всего, он ориентирован на молодых людей и семейные пары, которые ищут компактное, но многофункциональное жилье. Квартиры-трансформеры как раз позволяют использовать пространство рационально, но обеспечивают высокий уровень комфорта, — отмечает директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. — Теперь такое жилье предоставляется «под ключ» в Новой Боровой.