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В СЭЗ "Брест" создадут предприятие, специализацией которого станет производство досок и бруса
23.07.2020 09:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПополнение в рядах деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Так, в свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие, специализацией которого станет производство досок и бруса. Мощности по выпуску мебели увеличивает и ОАО "Ивацевичдрев". Здесь запускают новую линию с новейшим оборудованием, которое минимизирует ручной труд. К слову модернизация дает преимущества и заводам Минской области. Так, в Молодечно сегодня делают акцент на производство мебели в сегменте премиум-уровня. Здесь ценится дуб и ольха. Плюс элегантный дизайн. Высокое качество позволяет выходить и на новые рынки сбыта.
Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия: "Это освоение рынков Западной Европы - Нидерланды, Германия - страны Евросоюза. Без модернизации нет движения, без нового оборудования невозможно выпустить ту качественную мебель, которую сегодня требует покупатель".
Еще один тренд в деревообработке с акцентом на экспорт - новые заводы по производству пеллет - недорогого, но эффективного вида топлива. Только в этом году таких уже построили шесть, еще столько же пеллетных предприятий сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
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Пополнение в рядах деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Так, в свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие, специализацией которого...
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