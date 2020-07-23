|
«Серволюкс» Баскина будет кормить курятиной всю сеть KFC в девяти странах в ближайшие четыре года
23.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, будет поставлять полуфабрикаты в рестораны сети KFC на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана в ближайшие четыре года. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе группы компаний «Серволюкс».
«Серволюкс» работает с KFC с 2016 года — поставляет крылья, голень, филе в сети ресторанов. Сетевиков устраивает качество продукции «Серволюкса» и ее соответствие международным стандартам, стандартам самой сети. К тому же число ресторанов быстрого питания растет, спрос, соответственно, — тоже.
Потому сотрудничество с поставщиками расширили. В 2019 году компания KFC пересмотрела стратегию закупок и решила сделать акцент на долгосрочные отношения с ключевыми поставщиками курятины в сети.
По словам генерального директора KFC в России и СНГ Раисы Поляковой, в продукции «Серволюкса» их устраивают качество, цена и бесперебойные поставки. Для белорусской же компании подписание соглашения с KFC означает развитие экспорта и расширение присутствия на внешних рынках. Как для производителя — это наращивание объемов производства и развитие бизнеса, сказал генеральный директор СЗАО «Серволюкс» Алишер Адылов.
Договор о стратегическом партнерстве позволяет гарантировать объемы и маржинальность компаниям-партнерам, а также выступает в качестве платформы для совместной командной работы над повышением эффективности производства продукции, а также по разработке новинок, отметили в пресс-службе «Серволюкса».
Группа компаний «Серволюкс» и KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), подписали договор об обеспечении ежегодных согласованных объемов закупаемых KFC полуфабрикатов по фиксированным ценам. Продукция будет реализовываться на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстане, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана.
Напомним, в июле 2019 года агрохолдинг Баскина «Серволюкс» ввел в эксплуатацию
В 2020-м «Серволюкс» рассчитывает начать эксплуатацию купленной в прошлом году
На предприятиях группы работает более 10 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании подписали долгосрочное соглашение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)