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«Серволюкс» Баскина будет кормить курятиной всю сеть KFC в девяти странах в ближайшие четыре года

23.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший в Беларуси производитель курятины, «Серволюкс» Евгения Баскина, будет поставлять полуфабрикаты в рестораны сети KFC на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана в ближайшие четыре года. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе группы компаний «Серволюкс».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Серволюкс» работает с KFC с 2016 года — поставляет крылья, голень, филе в сети ресторанов. Сетевиков устраивает качество продукции «Серволюкса» и ее соответствие международным стандартам, стандартам самой сети. К тому же число ресторанов быстрого питания растет, спрос, соответственно, — тоже.

Потому сотрудничество с поставщиками расширили. В 2019 году компания KFC пересмотрела стратегию закупок и решила сделать акцент на долгосрочные отношения с ключевыми поставщиками курятины в сети.

По словам генерального директора KFC в России и СНГ Раисы Поляковой, в продукции «Серволюкса» их устраивают качество, цена и бесперебойные поставки. Для белорусской же компании подписание соглашения с KFC означает развитие экспорта и расширение присутствия на внешних рынках. Как для производителя — это наращивание объемов производства и развитие бизнеса, сказал генеральный директор СЗАО «Серволюкс» Алишер Адылов.

Договор о стратегическом партнерстве позволяет гарантировать объемы и маржинальность компаниям-партнерам, а также выступает в качестве платформы для совместной командной работы над повышением эффективности производства продукции, а также по разработке новинок, отметили в пресс-службе «Серволюкса».

Группа компаний «Серволюкс» и KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), подписали договор об обеспечении ежегодных согласованных объемов закупаемых KFC полуфабрикатов по фиксированным ценам. Продукция будет реализовываться на территории России, Казахстана, Беларуси, Украины, Кыргызстане, Грузии, Армении, Узбекистана и Азербайджана.

Напомним, в июле 2019 года агрохолдинг Баскина «Серволюкс» ввел в эксплуатацию завод ЗАО «Юнимит» под Смолевичами. Он будет выпускать 26 тысяч тонн сырых полуфабрикатов и готовых продуктов в год. За полтора года завод построили с нуля — за 24 млн долларов.

В 2020-м «Серволюкс» рассчитывает начать эксплуатацию купленной в прошлом году обанкротившейся птицефабрики в Подмосковье.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Евгений Баскин, номер 12 в рейтинге крупнейших бизнесменов страны по версии «Ежедневника», — основной владелец группы компаний «Серволюкс» (торговые марки «Петруха», «Братья Грилль», «Кувшинка», «Мясоград»), вертикально интегрированной структуры по производству, переработке и реализации мяса птицы, комбикормов, молока. В состав группы входит птицефабрика по производству инкубационного яйца и суточных цыплят, две фабрики по выращиванию и переработке мяса птицы («Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер»), два комбикормовых завода, мясокомбинаты, молокозавод, сеть продовольственных магазинов «Квартал вкуса» и т.д. Предприятия холдинга производят около 200 тысяч тонн мяса птицы в год, треть выпуска всей страны.

На предприятиях группы работает более 10 тысяч человек.

 
 
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