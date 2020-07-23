МТС запустил линейку услуг для автоматического учета показаний счетчиков воды и газа

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запускает линейку услуг «Умный учет». Корпоративные клиенты могут подключить приборы автоматического учета газа и воды со сбором данных на основе технологии NB-IoT. Предложение ориентировано на застройщиков, сферу ЖКХ, промышленные предприятия и другие организации.

Приборы учета, способные фиксировать и передавать посредством радиоканала данные, будут подключаться к IoT-платформе МТС. Основные преимущества технологии NB-IoT ― энергоэффективность, оперативность и надежность. При этом счетчики, подключенные через сеть NB-IoT, способны работать даже в труднодоступных местах.

Новые услуги различаются по типу подключаемого оборудования, стоимости и способам оплаты. «Умный учет» дает возможность подключить индивидуальные приборы учета, а «Умный учет PRO» рассчитан на групповые и промышленные устройства. В этих услугах тарификация производится ежемесячно.

Предложения «Умный учет 60 месяцев» и «Умный учет 96 месяцев» доступны для индивидуальных приборов учета с оплатой за передачу данных за весь срок поверочного интервала счетчиков.

Связь каждой из услуг обеспечивается на тарифном плане «Интернет вещей». МТС также предоставляет возможность приобрести оборудование вместе с линейкой услуг «Умный учет». Подробнее читайте здесь .

«Запуск новых услуг является частью плана компании МТС по развитию интернета вещей в Беларуси. Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг делает ставку на технологию NB-IoT, которая позволяет обслуживать множество устройств, обменивающихся между собой информацией по радиосвязи, потребляя при этом минимальный объем трафика. Использование счетчиков, подключенных к IoT-платформе, приведет к снижению накладных расходов, которые несут ресурсные организации для регулярной проверки приборов учета», ― отмечает руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Телеком-оператор и провайдер цифровых услуг МТС развивает собственную сеть NB-IoT в Беларуси с 2017 года. В январе 2020 года был запущен тариф «Интернет вещей», обслуживающий смарт-приборы, которые способны работать по данной технологии.