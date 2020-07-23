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Массовая жатва в скором времени начнется в Минской области

23.07.2020 15:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Массовая уборка зерновых на старте. Аграрии Минской области обработали около четырех с половиной процентов площадей. Каравай центрального региона уже весит почти 100 тысяч тонн. По общему намолоту лидирует Клецкий район, затем идут Несвижский и Солигорский. А вот рекордная урожайность в Дзержинском районе - зерновые там дают по 73 центнера с гектара.

Кстати, сейчас в Минской области три экипажа-тысячника. Два из них - в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района. Тысячный рубеж также преодолели хлеборобы Солигорска.
 
 
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Массовая уборка зерновых на старте. Аграрии Минской области обработали около четырех с половиной процентов площадей. Каравай центрального региона уже весит почти...
 
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