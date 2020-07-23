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Белорусские деревообрабатывающие предприятия активизируют экспорт своей продукции в Китай

23.07.2020 15:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Завтра из Минского района в КНР отправится контейнерный поезд с грузом. Это две тысячи кубометров пиломатериалов из сосны. Проект реализуют в рамках инициативы "Один пояс и один путь".  Акцент на экспорт уже готовой продукции в регион Содружества Независимых Государств делают промышленники из Молодечно. Это мебель премиум-уровня. Здесь ценится дуб и ольха. Плюс элегантный дизайн. Высокое качество достигается благодаря модернизации - это позволяет выходить и на новые рынки сбыта.

Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия: "Это освоение рынков Западной Европы: это Нидерланды, Германия, то есть страны Евросоюза. Без модернизации нет движения, то есть без нового оборудования невозможно выпустить ту качественную мебель, которую сегодня требует покупатель".

Еще один тренд в деревообработке с акцентом на экспорт - новые заводы по производству пеллет - недорогого, но эффективного вида топлива. Только в этом году в стране таких построили шесть. В том числе и в Борисове. Еще шесть пеллетных предприятий сдадут в эксплуатацию в следующем году.

 
 
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Завтра из Минского района в КНР отправится контейнерный поезд с грузом. Это две тысячи кубометров пиломатериалов из сосны. Проект реализуют в рамках инициативы...
 
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