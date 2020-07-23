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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские деревообрабатывающие предприятия активизируют экспорт своей продукции в Китай Завтра из Минского района в КНР отправится контейнерный поезд с грузом. Это две тысячи кубометров пиломатериалов из сосны. Проект реализуют в рамках инициативы...

Завтра из Минского района в КНР отправится контейнерный поезд с грузом. Это две тысячи кубометров пиломатериалов из сосны. Проект реализуют в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Акцент на экспорт уже готовой продукции в регион Содружества Независимых Государств делают промышленники из Молодечно. Это мебель премиум-уровня. Здесь ценится дуб и ольха. Плюс элегантный дизайн. Высокое качество достигается благодаря модернизации - это позволяет выходить и на новые рынки сбыта.Еще один тренд в деревообработке с акцентом на экспорт - новые заводы по производству пеллет - недорогого, но эффективного вида топлива. Только в этом году в стране таких построили шесть. В том числе и в Борисове. Еще шесть пеллетных предприятий сдадут в эксплуатацию в следующем году.