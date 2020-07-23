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Топ-менеджера Скидельского сахарного комбината задержали за взятку в 1950 рублей

23.07.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы Беларуси подтвердили задержание заместителя гендиректора Скидельского сахарного комбината Сергея Куликовского. Об этом говорится в сообщениях МВД и Следственного комитета.

Оперативной разработкой подозреваемого занимались сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД, которые при поддержке ОМОН и ГАИ задержали Куликовского с поличным в машине индивидуального предпринимателя.

52-летнего топ-менеджера задержали вечером 8 июля в Гродно при получении 1950 рублей. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Сергей Куликовский отвечал на Скидельском сахарном комбинате за приобретение и переработку сахарной свеклы и сырца.

Следователи дали правовую оценку действиям заместителя гендиректора скидельского завода и возбудили уголовное дело за получение взятки. Мужчина заключен под стражу.

Сейчас оперативники проверяют подследственного на причастность к аналогичным преступлениям. Уже известно о нескольких эпизодах получения им незаконных вознаграждений начиная с 2015 года.

Напомним, в конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще нескольких бизнесменов. По данному делу проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.

По информации силовиков, топ-менеджеры организовали нелегальные схемы с продажей сахара и упаковок для его фасовки.

24 июня заместитель генпрокурора Алексей Стук сообщил, что расследование «сахарного дела» продолжается. Фигуранты по-прежнему находятся под стражей. Они сотрудничают со следствием, признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием, добавил Стук.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас оперативники проверяют подследственного на причастность к аналогичным преступлениям. Уже известно о нескольких эпизодах получения им незаконных...
 
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