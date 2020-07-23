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Адвокат Бабарико о решении Верховного суда: Возможность подписания и отправки жалобы была ограничена

23.07.2020 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат и доверенное лицо Виктора Бабарико Максим Знак у себя в Facebook прокомментировал решение Верховного суда не возбуждать гражданское дело по жалобам экс-претендента в президенты на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Верховный суд посчитал, что Виктор Бабарико подал жалобу на решение ЦИК не в трехдневный срок, как того требует законодательство, а на день позже. По мнению суда, срок истекал 16 июля, а Бабарико подал жалобу 17 июля.

Максим Знак отмечает: трехдневный срок обращения в срок является процессуальным сроком, специальных норм о порядке исчисления процессуальных сроков избирательное законодательство не содержит.

— Согласно ст. 150 ГПК РБ, течение процессуальных сроков начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено их начало. Учитывая, что Постановление [ЦИК] вынесено 14.07.2020, вручено заявителю 15.07.2020, в день, с которого начато течение процессуального срока, и трехдневный срок истекает 17.07.2020 года, — пишет Знак.

Согласно ст. 154 ГПК РБ если процессуальный срок, установленный ГПК РБ или иными актами законодательства, пропущен по причине, признанной уважительной, суд может восстановить его. Заявления о восстановлении процессуального срока не принимаются к рассмотрению, если этот срок в соответствии с настоящим Кодексом или иным актом законодательства не подлежит восстановлению.

— Оговорки о невозможности восстановления срока, предусмотренного ст. 68−1 ИК РБ, в законодательстве не содержится, таким образом, срок может быть восстановлен. Учитывая неопределенность, связанную с подачей жалобы, считаем необходимым сделать заявление о восстановлении срока на подачу жалобу. В случае, если суд посчитает, что процессуальный срок на подачу настоящей жалобы пропущен, прошу его восстановить, в связи с наличием уважительных причин, — считает Знак.

Адвокат указывает, что уважительность причин подтверждается, в частности, следующим: обжалуемое Постановление было вручено после 12 часов дня 15 июля, при этом 15 июля было отказано в ознакомлении с основным документом, на основании которого принималось Постановление (письмо КГК РБ), подготовка полного текста жалобы требовала анализа большого массива данных и получения информации из различных источников, включая зарубежные, 17 июля полный текст жалобы был представлен для подписания Виктору Бабарико, однако возможность подписания и отправки жалобы, с учетом нахождения Бабарико под стражей была ограничена.

— Находясь в СИЗО, Бабарико не имел возможности заслушать оглашение решения ЦИК, не имел возможности его прочитать, не имел возможности ознакомиться с материалами положенными в основу решения, — отмечает Максим Знак.

 
 
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Адвокат и доверенное лицо Виктора Бабарико Максим Знак у себя в Facebook прокомментировал решение Верховного суда не возбуждать гражданское дело по жалобам...
 
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