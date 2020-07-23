Миллионы жены российского чиновника лежали в опальном Белгазпромбанке. А другим такие условия можно?

Источник материала: Tut.by

В репортажах белорусского государственного телевидения о Белгазпромбанке, поданных как расследования, говорится о многочисленных сомнительных действиях руководства банка и его сотрудников. Есть информация, которая требует документального подтверждения, но некоторые пикантные факты можно проверить довольно просто.



Андрей Круглов и Виктор Бабарико на открытии нового офиса Белгазпромбанка, 2015 год. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В частности, много вопросов вызвала работа «черной кассы», как ее назвали в репортаже . Там, как сообщили в эфире, банк продавал валюту по заниженному курсу.

— С «черной кассой» все просто — она не черная, а просто «вип-касса номер 9» — без очередей и предназначенная для состоятельных клиентов, совершающих крупные операции. Чем выше сумма конвертации — тем лучше курс обмена. Такие правила и кассы существуют во всех банках, в том числе государственных. Продавая валюту дешевле (в рамках рыночного коридора) банк недополучает маржу на курсе, но компенсирует это оборотом. Влиять таким образом на курс национальной валюты, установленный Нацбанком, коммерческий банк не в состоянии, -пояснил TUT.BY источник в банке.

Несколько сложнее с миллионными (видимо, поэтому в глазах следователей незаконными) сбережениями руководителей Газпрома в своем же Белгазпромбанке.

«Под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан», — говорится в сюжете и называется фамилия клиента (кстати, обращают внимание собеседники, без нарушения Закона о банковской тайне получить подобную информацию невозможно). Но представитель ДФР заявляет: «данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека-гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича».

— Это, мягко говоря, неправда — кроме сумм займов, которые бывший председатель совета директоров Белгазпромбанка Круглов и его супруга действительно этому банку выдали (позже он стал заместителем министра финансов России и прекратил сотрудничество с белорусским банком, здесь остался только заем его супруги на 3 млн евро — по сведениям. озвученным в репортаже). Здесь нет никакой непрозрачности: лишь свидетельство того, что топ-менеджер был достаточно уверен в банке и его бизнес-процессах, раз доверял личные средства. Об этих сделках с заинтересованностью в установленном законом порядке уведомлялся совет директоров, — пояснил источник.

А что же с эксклюзивными условиями? В банке заверяют, что продукт под одного человека никто не делал, разрабатывался заем как стандартный банковский продукт для состоятельных клиентов, есть прописанный бизнес-процесс этого продукта, а процентную ставку по нему утвердил коллегиальный орган: комитет по управлению активами и пассивами. Продукт не стал массовым ввиду узости целевой аудитории и высокой минимальной сумме займа. «Афишировать» же такие нишевые предложения на сайтах банков не принято — о них рассказывает персональный менеджер.

— Процентные условия по таким договорам лучше, чем по обычным вкладам, так как, кроме премии за размер займа, ставки отражают более высокий риск продукта: во-первых, это не депозитный вклад, гарантируемый государством, а именно заем банку от физического лица-нерезидента. По такому займу банк не отчисляет взносы в страховой фонд — и поэтому может предложить более высокий доход. Но госгарантий возврата — нет. Во-вторых, при банкротстве банка вклады (и выплаты по облигациям) осуществляются в первую очередь, а заемные средства — потом, как по простым сделкам. Риски незастрахованного займа выше — поэтому выше и процент. В случае с Кругловым можно говорить о том, что эти часть этих рисков его супруга почувствовала на себе — ее денежные средства арестованы, — отмечает источник.

Правда то, что продукт этот делался действительно под нерезидентов — займы физлиц-граждан Беларуси белорусским юридическим лицам просто запрещены.

При этом был период, когда белорусские банковские депозиты были весьма востребованы за пределами страны, в первую очередь — в России. И это широко рекламировалось и руководством страны, и банками. Депозиты «под гарантию Лукашенко» манили россиян высокими ставками — по валюте вдвое выше, чем в РФ.

Рост интереса в 2015—2016 году отмечали, в первую очередь, белорусские «дочки» российских банков. Альфа-банка (Беларусь) говорил о росте вкладов россиян в 2015 году на 28% в долларовом эквиваленте. В Белгазпромбанке заявляли, что объем средств, внесенных российскими гражданами, увеличился на 30% в конце 2015-начале 2016 года. Так что россияне действительно активно везли валюту в белорусские банки. Ставка, сервис и «эксклюзивность» обслуживания зависели от объемов.