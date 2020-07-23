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Лукашенко позволил должникам заручиться поддержкой судебных исполнителей
23.07.2020 20:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца 2020 года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители. Это следует из указа № 291 «Об исполнении денежных обязательств», который 23 июля подписал Александр Лукашенко.
Согласно документу, до конца года взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.
Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению, говорится в сообщении пресс-службы президента.
C 2020 года начала работать автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она позволяет: осуществлять оперативное информирование уполномоченных органов, банков и иных заинтересованных в ходе исполнения денежных обязательств; исключать случаи многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников; автоматизировать и унифицировать процессы взыскания денежных средств для всех органов взыскания; сократить документооборот между органами взыскания и банками.
По словам собеседников TUT.BY в финансовой сфере, система лишила возможности злостных должников избегать взыскания. Ранее можно было пожаловаться судебному исполнителю, сослаться на госинтерес или еще что-то, тот списывал со счета только условно 10% поступлений. Сейчас же оформленная исполнительная надпись подается в систему самим взыскателем без судебного исполнителя и исполняется автоматом, поскольку с роботом не договоришься.
Новый документ все возвращает в «ручное управление». Собеседники отмечают, что и ранее должник мог оспорить в суде исполнительную надпись, если успевал до списания. Но чаще всего обоснованность надписи подтверждалась.
Эксперты считают, что если бы хотели только повысить уверенность в обоснованности взыскания, то установили бы для выставления в АИС ИДО только требования, подтвержденные судом. Сейчас речь еще и о их выставлении сугубо «руками судебных исполнителей». В этом главный нюанс. Суды чаще всего принимают решения в пользу кредиторов (так как все естественно по закону), а вот судебные исполнители их исполняют «по понятиям», отмечают собеседники.
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До конца 2020 года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители. Это следует из указа № 291 «Об исполнении денежных...
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