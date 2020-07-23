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В Борисове перед пикетом Тихановской задержали активистов и журналистов
23.07.2020 21:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Борисове перед началом
По данным правозащитников, в Борисове задержали активистов «Народнай Грамады» и «Европейской Беларуси» Елену Филатову, Андрея Киреева, Ольгу Николайчик, Андрея Войнича.Не исключено, что задержанных больше, сейчас фамилии всех задержанных и основания задержания выясняются.
Как
В Минске во время записи комментария был также задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява и экономист Сергей Чалый. Их доставили в РУВД Московского района, но вскоре отпустили.
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По данным правозащитников, в Борисове задержали активистов «Народнай Грамады» и «Европейской Беларуси» Елену Филатову, Андрея Киреева, Ольгу Николайчик, Андрея...
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