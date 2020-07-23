В Борисове перед пикетом Тихановской задержали активистов и журналистов

Источник материала: Tut.by

В Борисове перед началом пикета Светланы Тихановской задержали несколько человек. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным правозащитников, в Борисове задержали активистов «Народнай Грамады» и «Европейской Беларуси» Елену Филатову, Андрея Киреева, Ольгу Николайчик, Андрея Войнича.Не исключено, что задержанных больше, сейчас фамилии всех задержанных и основания задержания выясняются.

Как сообщает belsat.eu , по дороге на предвыборный митинг Тихановской остановили машину с журналистами телеканала Еленой Щербинской и Виталием Дубиком. Как рассказала Щербинская, основанием для задержания стала проверка авто: якобы похожая машина недавно совершила ДТП. Виталий Дубик был доставлен в Смолевичский РОВД

В Минске во время записи комментария был также задержан корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява и экономист Сергей Чалый. Их доставили в РУВД Московского района, но вскоре отпустили.